澤倫斯基：俄油價格上限「不嚴重」　無助終結戰爭





▲烏克蘭總統澤倫斯基表示，西方對俄油價格「封頂」的措施影響戰爭不大。（圖／路透）

文／中央社基輔3日綜合外電報導

烏克蘭總統澤倫斯基今天表示，儘管西方國家同意針對俄羅斯石油設定每桶60美元價格上限，但這項措施對莫斯科來說「並不嚴重」，也無助阻止俄羅斯在烏克蘭發動戰爭。

七大工業國集團（G7）和澳洲2日達成協議後，歐洲聯盟（EU）現在也準備批准俄油價格上限。該措施旨在減少俄羅斯出售石油的收入，同時防止全球油價飆升。

法新社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）在晚間發布的視訊演說中表示，「俄羅斯透過蓄意破壞能源市場穩定，給世界上所有國家帶來巨大損失。」他還形容，制定價格上限的決定是一項「軟弱的表態」。

澤倫斯基強調，「無論如何都必須動用更強力的工具，這只是時間早晚的問題。很可惜，（西方國家）將錯過這次機會。」

「邏輯顯而易見：如果俄油價格上限是60美元，而不是波蘭和波羅的海國家討論的數字，比如30美元，那麼俄羅斯每年仍將賺進約1000億美元。」

他說，「這筆資金還將用來進一步破壞現正試圖避免做出重大決定國家的穩定。」

在針對俄油上限的談判期間，波蘭曾試圖堅持每桶30美元的價格，不過該國最終在2日同意提高上限。