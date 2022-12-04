影片曝！3屁孩闖法院偷法官重機　警衛一招困笨賊

記者張靖榕／綜合外電報導

英國3名青少年騎著摩托車在路上尋找作案對象，法院外見到一台名貴的重機後決定下手，結果沒想到偷到的是法官的車，而且在加速準備溜出大門時發現，警衛早把門關上了。3人最終翻牆逃跑，2人已經落網，笨賊犯行過程全被監視器拍下，之後更被上傳到網路。

▲屁孩偷車偷到法官頭上。（圖／翻攝YouTube「london & uk street news」）

綜合當地媒體報導，英國東南部赫特福德郡（Hertfordshire）3名笨賊，去年4月16日下午2時許分別騎著2輛機車進到地方法院的戶外大門內，發現路邊一輛價值1.5萬英鎊（約新台幣56.4萬元）的重機後，決定下手行竊。

這時一名警衛上前想阻止3人，但其中18歲的哈里斯（Shay Hollis）拿出一把開山刀揮舞，被威脅的警衛趕緊逃進法院大樓內。成功發動重機後，3人立刻加速往大門方向騎去，這時門口的警衛已搶先將大門關上，笨賊來到大門前發現被困住，立刻催油門假裝衝向警衛，還揮舞著手上的武器。

▼警衛關上大門，3人只好翻牆逃竄。（圖／翻攝YouTube「london & uk street news」）

警衛再度逃進法院大樓後，3人決定拋棄重機，還不幫忙立側柱，接著脫掉安全帽等個人物品翻牆徒步逃跑。

哈里斯和19歲的羅傑斯巴勒特（Deon-Dre Rogers-Barrett），因為在案發現場留下的機車和個人物品，被警方追查出身分進而在同年5月27日落網，但另外一名嫌犯到現在都還無法確認身分。

法官的重機被放倒後，光是維修費就要好幾千英鎊。法院日前判決，羅接斯巴勒特被判21個月徒刑，緩刑18個月，必須戴3個月電子腳鐐監控，並且必須向受害法官賠償500英鎊（約新台幣1.9萬元）；哈里斯則被判18個月監管，另外必須進行12小時志願服務工作，也得向受害法官賠償相同金額。