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「幫班長吃一下」空軍下士寢室逼口交　阿兵哥：大概5秒

▲▼嚴德發搭乘國防部的行政專機抵達花蓮空軍基地。（圖／記者陳煥丞攝）

▲花蓮空軍基地爆發性侵案。（圖／資料照／記者陳煥丞攝）

記者陳俊宏／綜合報導

花蓮空軍基地一名岳姓下士竟在寢室內，逼一名志願役士兵小明（化名）口交，「能不能幫我咬一下」、「要不要幫班長吃一下」。岳男一審獲判無罪，但二審大逆轉，被依犯「對受自己監督之人利用權勢性交罪」，判刑8月。

判決指出，事發於2020年12月某日清晨5時40分許，小明證稱，當時寢室只有他和岳男，其他兩名室友一人站哨、一人休假，岳男就說「能不能幫我咬一下」，算是調戲口氣，然後抓他的頭，「他沒有戴保險套，整個時間大概5秒鐘，射精到衛生紙上。」

小明說，當時不敢反咬被告的生殖器，因對方是他的長官，害怕被找麻煩。岳男則否認犯行辯稱，小明和人吵架，半夜講電話情緒不穩定，影響到他的睡眠，當下他很不開心，所以才想跟對方開玩笑，沒有實際發生性交行為，且他本身有女友及孩子。

一名女性志願役士官證稱，事發當天早上7時，小明有向她說遭到疑似性侵的事情，但小明覺得很丟臉，不知道該不該講出來，「我跟他說這件事很嚴重，事涉兩性關係一定要往上報，他說他怕被別人知道，別人會說他什麼」；她後來就帶他找連長，「當時他的神情是很難過地講，快要哭出來的那種。」

一審花蓮地院法官認為，全案除告訴人指述外，無其他證據，因此判岳男無罪。但二審高等法院花蓮分院法官則表示，若非確有其事，被害人焉有可能，甘冒誣告或偽證嚴厲處罰風險，刻意構詞誣陷被告。

二審法官說，況被害人的性傾向與社會多數人不同，而現今社會對於多元性別及性別平權觀念固日趨進步，惟歧視或不友善言語、舉措仍是無所不在，尤以其身處相較於其他職場環境更為封閉、保守軍隊中。

法官表示，此由女性士官曾證稱，「他（被害人）怕被別人知道，別人會說他什麼」等語，更可窺見一般，當無可能甘冒使其性傾向人盡皆知風險，而虛捏、誣陷被告，益徵被害人所證具有相當可信性。

法官指出，被告利用權勢，對有上下隸屬關係的被害人性交，不僅在被害人心理上造成難以磨滅陰影，更嚴重危害其身心健康；且被告犯後均否認犯行，多方藉詞矯飾，毫無悔意，迄今未能彌補被害人身心所受損害，因此判刑8月。全案可上訴。

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