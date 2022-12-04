普丁將親自「訪問烏東佔領區」　克里姆林宮證實：選擇適當時機

▲俄羅斯總統普丁。（圖／路透）



記者王致凱／綜合報導

俄國克里姆林宮3日宣布，俄羅斯總統普丁將會在「適當時機」訪問烏克蘭東部的頓巴斯地區，因為這是「這是俄羅斯領土的一部分」。俄羅斯是在10月份正式宣布吞併烏克蘭東部4個佔領區，但目前俄軍尚未完全控制該地。

根據CNN報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）向俄國國營通訊社塔斯社表示，普丁訪問頓巴斯地區的行程「肯定會在適當的時候發生，因為那裡是俄羅斯聯邦的一部分。」

俄羅斯聲稱擁有烏東頓涅茨克、盧甘斯克、扎波羅熱和赫爾松4個地區的主權。俄烏戰爭開打數月，普丁於10月5日簽署文件，正式吞併烏克蘭東部4個區域，無視西方對於違反國際法的指控。

俄羅斯是根據在烏東地區舉行的公投結果將其吞併，但這場公投普遍被認為不公正，烏克蘭和西方國家大多將其視為一場「騙局」。雖然克里姆林宮堅稱這些區域屬於俄羅斯領土，但俄軍至今仍無法完全控制全部區域。

另一方面，烏克蘭駐歐洲多個國家大使館近日都收到裝有動物眼球的血腥包裹，似乎警告意味濃厚。烏克蘭外交部指稱俄羅斯當局是幕後黑手，但俄羅斯外交部發言人否認此一說法。俄國外交部發言人扎哈羅娃（Maria Zakharova）面對CNN詢問時，僅簡短回復一個詞「神經病」。另外，俄羅斯傭兵集團也否認與這些包裹有關。

俄烏戰爭持續數月，歐盟、G7和澳洲已經同意對俄羅斯石油實施每桶60美元價格上限的制裁，以進一步限制俄國當局獲取戰爭資本的能力。歐洲執委會馮德萊恩（Ursula von der Leyen）表示，歐盟及其他G7夥伴將於5日起全面實施對俄羅斯海運石油的進口限制令。