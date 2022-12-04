比搭高鐵還便宜！　「台北⇆長灘島」神扯地板價曝光

▲菲律賓長灘島。（圖／ETtoday資料照）

記者許凱彰／台北報導

菲律賓皇家航空公司11月24日宣布，從12月26日起開始營運台北（TPE）卡提克蘭（MPH）的直飛航班，由空中巴士A320執飛，減少轉機航程的時間，每周飛三班。消息釋出後，不少人湧入官網訂票，價格都是出乎意料地破盤，4日凌晨更是有「長灘島來回比高鐵北高來回」還便宜的票價，吸引朝聖。

菲律賓皇家航空公司準備開始運營台北（TPE）卡提克蘭（MPH）的直飛航班，在首航日的12月26日以及2023年1月3日，就釋出了超級便宜的機票，來回機票僅需要（含稅、手續費）價格「台幣2235元」就可以入手，回程日期則是可以選擇12月30日以及1月7日、11日，價格可以說是比「高鐵北高來回」還便宜。

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▲長灘島來回含稅、手續費價格僅需2235元。（圖／翻攝菲律賓皇家航空）

同時，機票達人布萊N在曝光菲律賓皇家航空公司的便宜機票消息之後， 網友們紛紛在PO文底下表示，「差不多等於是免費機票了，只付稅金」、「還是飛MPH，根本超值」、「這個價格太誇張了」、「WTF，比北高的高鐵便宜」、「馬的，我10月去來回機票是24000」、「比去墾丁還便宜」。

截稿時，來回的破盤低價就已不復見，不過還是有來回機票含稅5折的超佛系價格，只要換算台幣僅需要4366元就可以來回長灘島，票價其中還含有10kg的托運行李，以及10kg的手提行李。