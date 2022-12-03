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世新學生林駿緯奪新風獎獲百萬獎金　校友黃子佼分享當年VHS作品

圖二：世新大學廣電系學生導演林駿緯以兩部片奪下三座大獎。圖三：世新傑出校友、主持人黃子佼穿上繡有當年學號的禮服，更帶來當年學生製作的錄影帶與學弟妹分享。圖六：世新大學校長陳清河期待更多世新人才在國際舞台發光發熱。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學廣電系學生導演林駿緯以兩部片奪下三座大獎。（圖／世新大學提供）

生活中心／台北報導

世新大學與風度影業雙強聯手，第一屆「新風獎」（RISING AWARDS）短片創作大賽今（12/3）日在松仁威秀泰坦廳舉辦頒獎典禮，由温昇豪擔綱年度品牌大使，黃子佼擔任主持人，兩人也都是世新校友，頒獎嘉賓邀請朱延平導演、炎亞綸、蔡淑臻、曹佑寧、小薰等台前幕後等星級影人出席。世新大學校長陳清河期許「新風獎」讓世新的優秀人才走出台灣，吸引更多資金願意投資台灣影視產業。

此次揭獎結果也讓在場影人大為驚豔，世新大學廣播電視電影學系學生導演林駿緯以執導作品《幸福測試》拿下最大獎【百萬首獎】、【最佳視覺效果獎】，他同時以執導作品《明日》拿下【虛擬影片創作大獎】，成為全場最大贏家，也吸引獨家贊助商衛山資本總裁林伯駿的關注。

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圖一：《幸福測試》劇組獲得百萬首獎與頒獎人電影圈大家長朱延平（左五）合影。（風度影業提供）

▲ 《幸福測試》劇組獲得百萬首獎與頒獎人電影圈大家長朱延平（左五）合影。（風度影業提供）

「新風獎」為鼓勵電影新血以及虛擬製作，特別設立虛擬影片創作大獎，擔任頒獎嘉賓的炎亞綸表示，自己對於虛擬製作並不陌生，今年也前往世新大學LVS智能攝製基地拍攝，更以親身經歷的「神仙谷事件」為例，認為虛擬製作是未來必須關注的領域與趨勢，在完成精彩作品的同時顧全人員安全風險，也認證虛擬製作未來發展的重要性。

世新大學校長陳清河表示：「經過這次的合作，世新的優秀人才能走出台灣，也有機會吸引更多資金投資台灣影視產業，讓攝製技術與模式接軌國際一流規格，內容進入國際平台一同競爭，也感謝風度影業與衛山資本能夠攜手世新，投資這麼有意義的人才培育計畫。」

圖二：世新大學廣電系學生導演林駿緯以兩部片奪下三座大獎。圖三：世新傑出校友、主持人黃子佼穿上繡有當年學號的禮服，更帶來當年學生製作的錄影帶與學弟妹分享。圖六：世新大學校長陳清河期待更多世新人才在國際舞台發光發熱。（圖／世新大學提供）

▲ 世新大學校長陳清河期待更多世新人才在國際舞台發光發熱。（圖／世新大學提供）

衛山資本總裁林伯駿表示：「衛山資本去年成為全美最大連鎖戲院AMC集團股東後，非常關注影視產業，尤其是台灣在地影視文化人才，這次會贊助新風獎，就是看好台灣未來的潛力，投入實際的力量來幫助新風獎計劃向下扎根。」

風度影業董事長鄭人豪表示：「風度影業積極整合產業內容人才與技術資源，朝向國際合製與原創內容發展。這次舉辦總獎金高達310萬的『新風獎』，加上持續進行的『風度之夜』品牌電影包場活動，都是投入產業最實際的行動。」

圖四：第一屆新風獎短片創作大賽揭獎，世新大學校長陳清河（前排左四）、衛山資本總裁林伯駿（前排左五）、風度影業董事長鄭人豪（前排右四）與星級頒獎嘉賓合影。（風度影業提供）

▲ 第一屆新風獎短片創作大賽揭獎，世新大學校長陳清河（前排左四）、衛山資本總裁林伯駿（前排左五）、風度影業董事長鄭人豪（前排右四）與星級頒獎嘉賓合影。（風度影業提供）

身為世新傑出校友的黃子佼開場帶了電風扇上台，隱喻「自帶風」，呼應獎項名稱新風的到來，同時他首度公開自己的學生製作，還是VHS（家用錄影帶）的時期，雖然是不成熟的作品，但他仍保留下來，當成美好回憶。揭獎時由炎亞綸、姜瑞智一起頒發【最佳美術獎】跟【最佳攝影獎】，分別由《給以後的你們》和《彭義堯，好了沒！》獲得。小薰、蘇珮儀合頒【最佳剪輯獎】、【最佳聲音表現獎】，分別頒給《彭義堯，好了沒！》和《往影裏去》。

圖二：世新大學廣電系學生導演林駿緯以兩部片奪下三座大獎。圖三：世新傑出校友、主持人黃子佼穿上繡有當年學號的禮服，更帶來當年學生製作的錄影帶與學弟妹分享。圖六：世新大學校長陳清河期待更多世新人才在國際舞台發光發熱。（圖／世新大學提供）

▲ 世新傑出校友、主持人黃子佼穿上繡有當年學號的禮服，更帶來當年學生製作的錄影帶與學弟妹分享。

嚴振欽、嚴正嵐兄妹檔難得台前合體，兩人合頒【最佳編劇獎】、【最佳視覺效果獎】，獎落《跳繩》、《幸福測試》。【最佳表演獎男演員獎】和【最佳表演獎女演員獎】則由曹佑寧、蔡淑臻兩位演員合頒，分別由《彭義堯，好了没！》跟《跳繩》拿下。

【最佳導演獎】由知名導演葉天倫頒發，他以世新校友兼大前輩的身分，頒獎給《往影裏去》的游亦淳，亦獲得獎金20萬元。連晨翔、舒子晨則合頒【特別獎】給《月亮魚》、《少年與凶兆女vs奪命鴛鴦》，兩組各獲25萬元獎金。【虛擬影片創作大獎】則由風度影業CEO彭小刀、郭晉東頒給《明日》，獎金50萬元。最大獎、獎金百萬的「首獎」，由電影圈大家長朱延平揭曉，頒給《幸福測試》

圖五：第一屆新風獎短片創作大賽頒獎典禮，得獎者與頒獎嘉賓大合照。（風度影業提供）

▲ 第一屆新風獎短片創作大賽頒獎典禮，得獎者與頒獎嘉賓大合照。（風度影業提供）

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