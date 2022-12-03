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病父求他去工作！啃老逆子爆氣投毒殺全家　冷血返現場看「死了沒」

▲▼印尼一名不孝子因不滿老父叫他外出工作而狠下毒手殺了全家。（圖／翻攝自推特）

▲印尼一名不孝子因不滿老父叫他外出工作而狠下毒手殺了全家，下同。（圖／翻攝自推特）

記者葉睿涵／綜合報導

印尼中爪哇馬格朗最近傳出一起人倫悲劇，退休老翁阿巴斯（Abas Ashar）因身體不適，要求小兒子DDS打工補貼家用，沒想到DDS竟因此被激怒，憤而在全家的飲料中下毒，導致一家3口全被毒死，釀成滅門慘劇。

綜合當地媒體報導，這起冷血的毒殺案發生於11月28日。一家之主阿巴斯因為健康出現狀況，在2個月前退休，但由於治病需要不少錢，於是他便向22歲的小兒子DDS尋求幫助，希望兒子能出外工作，幫忙承擔家庭支出。

▲▼印尼一名不孝子因不滿老父叫他外出工作而狠下毒手殺了全家。（圖／翻攝自推特）

不料，DDS卻因為老父未叫同樣無業的姊姊迪婭（Dea Khairunisa）找工作，於是對家人懷恨在心，進而產生殺念，便制定了下毒計畫，打算將父母與姊姊全都殺死。DDS在11月23日首次在家人的食物加入少量砒霜，不料卻因為投毒分量太少，父母和姊姊僅出現輕微嘔吐後便恢復健康，讓DDS的第一次嘗試宣告失敗。

於是，DDS網購了100克藥效更強的氰化物，在11月28日展開第二次殺人計畫，將2茶匙的氰化物放入茶水和咖啡後假裝出門。這次，爸媽和姊姊在喝下毒飲品的15到30分鐘內，接連出現噁心和嘔吐症狀，最後不幸在家中死去。

為DDS家裡打掃了15年的幫傭薩蒂納（Sartinah），隔天一早在浴室發現阿巴斯夫婦與長女的屍體後，嚇得趕快打電話給DDS，而DDS也假意回家查看父母是否真的已去世。警方隨後將DDS鎖定為嫌犯，並以印尼刑法第304條對他提出控訴，一旦罪成，最高可判處死刑或無期徒刑。

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關鍵字：

印尼東南亞要聞毒殺砒霜氰化物找工作DDSAbas Ashar

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