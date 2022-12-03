男車禍失憶！愛妻癡心守候讓他重新愛上　再次求婚：她是一生摯愛

▲麥肯茲車禍失憶後喪失部分記憶，但因感動於愛妻的癡心守護，最後再一次向她求婚。（圖／翻攝自Facebook／kristy.r.mackenzie）

記者葉睿涵／綜合報導

美國58歲男子麥肯茲（Andrew Mackenzie）去年在一場恐怖機車意外中死裡逃生，沒想到他醒來後卻喪失了部分記憶，不僅忘了他摯愛的妻女，還以為自己仍活在1993年。幸運的是，他的妻子對他沒有絲毫嫌棄，反而還拖著病體陪他恢復記憶，而麥肯茲也重新愛上了妻子，並再一次向妻子求婚。

綜合美媒報導，去年6月，麥肯茲與妻子克里斯蒂（Kristy）騎機車外出時，在路口被一輛闖紅燈的汽車迎面撞上，2人隨後被甩到50英尺遠的人行道上。當救護車趕到時，這對夫婦的傷勢相當嚴重，除了全身多處骨折、內出血、肺部刺穿和腦震盪外，麥肯茲也當場陷入昏迷，被空運到醫院進行緊急手術。

3天後，昏睡多日的麥肯茲終於清醒，不過他卻喪失了過去29年來的記憶，以為自己還活在1993年，甚至認不得自己的2名女兒羅蕾萊（Lorelai）和阿曼達（Amanda），醫生也無法保證他的記憶是否會恢復。克里斯蒂描述，「麥肯茲見到我立刻問，『我的妻子呢？』我想他當時並沒有認出我，而是把我當成了醫護。」

於是，克里斯蒂說服院方讓她與丈夫住在一起，然後一遍遍地告訴麥肯茲他們結婚37年來都發生了什麼事，沒想到麥肯茲的病情居然有了突破性的進步。夫婦2人在醫院住了11天後，終於恢復了行走的能力，於是他們全家便一起到海邊度假，而麥肯茲也在那裡第二次向克里斯蒂求婚。

麥肯茲表示，雖然他不記得他們倆之間發生了什麼事，但克里斯蒂是唯一一個陪他度過難關的人，「我昏迷後一睜開眼，就見到克里斯蒂坐在輪椅上照顧我。我很幸運，她再次地答應了我的求婚，這一切都很好。這是一場噩夢，但我希望能活在感恩之中。我們擁有彼此，這才是最重要的。她是我一生的摯愛。」