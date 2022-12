菲律賓監獄囤「170具遺體」！囚犯接連離奇病死　只能集體下葬

▲馬尼拉新力彼得監獄(New Bilibid Prison)是菲律賓最大的監獄。(圖/達志影像/美聯社)



菲律賓馬尼拉新力彼得監獄(New Bilibid Prison)2日集體下葬了約70具囚犯的遺體。該監獄是菲律賓最大的監獄,然而卻陸續出現大量囚犯死亡,先前更一度被發現監獄內囤放了超過170具的遺體。大部分死者的死亡證明都表示死因為病死,因此獄內的生活環境也引發爭議。

根據《馬尼拉時報》報導,2021年10月才被發現囤積了170多具囚犯屍體的「新力彼得監獄」2日集體下葬了約70具無人認領的囚犯屍體。獄方表示,這些死者多是死於急性心肌梗塞、心臟病、肺炎以及呼吸心跳驟停,另外也有人死於心血管疾病,不過其中一人則是自殺身亡。

獄方強調,死者都是在2021年12月之後死亡,但是因為等不到家屬前來認領,才會囤放在監獄內。而根據獄內規定,如果死後3個月無人認領,就會將其埋葬,但是由於前任矯正局長的特別指示,才會放到現在才下葬。

負責掌管新力彼得監獄的正是菲律賓前任矯正局長,然而他10月因為殺人嫌疑下台,這些囤放的遺體疑似是因為前任局長離開才得以入土為安。

菲律賓司法部長指出,這些屍體因為放置時間過長,幾乎都已經木乃伊化,成為乾屍,想要驗屍更是難上加難。目前僅有部分囚犯遺體可以驗屍,司法部也考慮將這些屍體送往菲律賓大學醫學院。

