美「抗中秘密武器」B-21首公開！匿蹤情蒐能力更強　最快明年首飛

記者葉睿涵／綜合報導

美國秘密研發多年的新核武匿蹤轟炸機B-21「突擊者」（B-21 Raider），12月3日首度在加州諾普（Northrop Grumman Corp）工廠公開亮相，正式向外界展開了其真實面貌。B-21是一種高科技的隱形轟炸機，除了能裝載核子與傳統武器外，還具備無人駕駛功能，是美軍數十年來的首款新型轟炸機，預計明年首飛。

綜合法新社與美聯社報導，B-21每架飛機的造價接近7億美元（約新台幣217億元），它是美國近30年來首次推出的新型國產轟炸機，也是五角大廈近年開始將重心從反恐行動轉向應對中國軍事現代化後，為回應美中日益升高的緊張關係，精心打造的秘密武器。

在此之前，B-21的各個方面都是最高機密，人們只能從幾張藝術家繪製的戰機效果圖看見B-21的外觀與它將取代的B-2「精靈」（Spirit）有相似之處，不過諾普表示，當你踏上B-21後，這種似曾相識的感覺就會瞬間消失。

▲美國3日首度公開其抗中秘密武器B-21。（圖／達志影像／美聯社）

首席執行長沃登（Kathy Warden）透露，B-21的內部操作比B-2更先進，因為當局採取了更前衛的計算能力技術，而且該公司也使用了「新的製造技術和材料，以確保B-21能擊敗它將面臨的反進入和區域阻斷系統」。

幾位防務分析人士也指出，其他改變包括了在塗層中使用先進材料，讓轟炸機更難被偵測，還有使用新的推進技術與電子發射方法，使轟炸機得以騙過對手的雷達，偽裝成另一個物體。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）表示，B-21的匿蹤性能極佳，可突破目前已知的雷達偵測系統，情報蒐集與戰場管理的能力更有超越F-35戰機之勢，「B-21的優勢可持續數十年」。

報導稱，這架轟炸機將成為美國含括海、陸、空核打擊能力的「核三位一體」（nuclear triad）關鍵組成部分。華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）研究員尼爾森（Amy Nelson）指出，就核威懾而言，B-21為美國的核態勢提供了靈活性，並在任何環節出錯時成為替補。