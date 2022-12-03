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鱷魚叼走1歲童！父抵抗「被咬滿頭鮮血」救不回　恐怖畫面曝光

▲▼鱷魚叼走1歲童！父「被咬滿頭血」救不回。（圖／翻攝自推特）

▲疑似鱷魚叼著屍體的畫面在推特流傳。（圖／翻攝自推特）

記者張方瑀／綜合報導

馬來西亞一名父親日前帶著年僅1歲的兒子到河邊釣魚時，意外遭到鱷魚攻擊，他眼睜睜地看著兒子被鱷魚咬走，他奮勇上前抵抗被攻擊得滿頭是血，依舊無法將兒子救回。甚至還有當地居民拍攝到，這隻鱷魚正將一具幼小屍體拖入河中。

▲▼鱷魚叼走1歲童！父「被咬滿頭血」救不回。（圖／翻攝自推特）

▲父親身體多處被咬傷。（圖／翻攝自推特）

根據《每日郵報》報導，沙巴州一名父親1日上午帶著1歲大的兒子到拿篤（Lahad Datu）一處河岸邊釣魚，當時他和兒子都坐在一艘獨木舟裡，沒想到卻突然遭到鱷魚攻擊，兒子直接在他眼前被咬走，他奮力抵抗想救回兒子，但仍舊無法抵抗。

當地村民聞聲趕到現場，將這名被攻擊地滿頭是血的父親救上岸，但兒子早已被拖入河中不知去向，父親只能崩潰地蹲在地上哭泣。當地居民也拍攝到這隻鱷魚疑似咬著一具幼童屍體，還直接將屍體拖入河中的畫面。

目前父親已被送往醫院接受治療，他的頭部和手部都被嚴重咬傷。搜救人員獲報後正展開水面搜索，但孩子倖存的機率極低；警方也呼籲當地居民勿貿然入水，因為鱷魚還是有可能再攻擊人類。

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