傳普丁「上樓慘摔7階」屁股撞地！　醫檢查嚇到：全洩出來

▲俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的健康狀況多次引發西方媒體臆測。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）的健康狀況多次引發西方媒體臆測，近來又有消息指出，他在莫斯科家中不慎從樓梯上摔下，從7層台階滾了下來，用力撞擊了尾椎，導致他「不由自主地排便」弄髒了自己。

根據《每日郵報》報導，專門爆料克里姆林宮內幕的社群帳號General SVR指出，現年70歲的普丁11月30日晚間在莫斯科住家摔下樓梯。據了解，當時他正準備走上樓梯，結果不慎踩空，直接摔落5階，然後翻過身後又從剩下2階滑下來。

當時一旁的保鑣立刻衝上前去，要將他從地上扶起，醫生也在幾分鐘內就抵達，但普丁沒辦法立即接受檢查，因為受到腸胃道腫瘤的影響，他患有很嚴重的消化問題，所以在摔下樓梯時，劇烈撞擊導致他「不由自主地排便」。

在檢查之前，醫生只能先陪普丁到浴室進行清理，接著再進行進一步檢查，所幸他只有尾骨和周圍軟骨組織有瘀傷，其餘並無大礙。

消息人士指出，現在仍在調查普丁跌倒的原因，「他穿著特殊的鞋子，家裡的地板也都有防滑塗層，樓梯也是防滑的，事實證明，當神經出問題時，所有的預防措施都是毫無意義的。」克里姆林宮未對此消息做出回應。

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