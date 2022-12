男搭火車離奇亡！整根鐵棒破窗「刺穿脖子」　爆血陳屍座位上

▲印度男子搭火車時離奇陳屍座位上。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay,與本文無關)

記者詹雅婷/綜合報導

印度北方邦2日發生離奇死亡事故,一名搭乘火車的男子就坐在靠窗的位置,怎知一根用於鐵路工程的鐵棒突然穿過車廂窗戶,當場刺穿他的脖子。

NDTV報導,這起事件發生在2日當地上午8時45分左右,男乘客杜貝(Harikesh Kumar Dubey)搭上一班從德里(Delhi)開往坎普爾(Kanpur)的火車,沒想到意外突然發生。依據媒體取得的案發現場畫面,杜貝以坐姿陳屍在靠窗座位上,眼睛閉著,死者旁邊座位上有一整灘血。

印度鐵路公司透過聲明表示,這起意外是因為一根用於鐵路軌道工程的鐵棒,破壞車窗進入車廂內部,刺穿乘客頸部,目前事故列車停放在Aligarh Junction火車站,遺體交由政府鐵道警察,相關調查正在進行中。

●以下畫面恐引起不適

