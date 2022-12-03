　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

世界盃只是跳板　衛報：卡達下一步「申辦2036奧運」

▲▼ 卡達哈里發國際體育場,Khalifa International Stadium 。（圖／CFP）

▲圖為卡達杜哈的哈里發國際體育場。（圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著卡達2022年世界盃足球賽正式開踢，該國深信這證明了國家有能力舉辦盛大體育賽事。衛報報導，卡達如今希望把世足賽當作跳板，準備好申辦2036年的奧運。

卡達過去三度申辦奧運失敗，此前未成功的部分原因是，國際奧委會內部懷疑，卡達這麼小的國家是否具備可舉辦一系列賽事的基礎建設，同時吸引來自32個運動項目的上萬名選手與容納數百萬名觀眾。如今卡達有越來越多人樂觀認為，本屆世界杯足球賽已向國際奧委會證明，卡達可在同一個大城市建造多個場館，提供奧運風格概念。

▲▼ 卡達哈里發國際體育場,Khalifa International Stadium 。（圖／CFP）

考量到卡達夏季的高溫，賽事將不得不延後至秋季舉行。但賽事在秋季登場的狀況並非首例，1964年東京奧運於10月開幕，1988年漢城（現稱首爾）奧運、2000年雪梨奧運都在9月中旬才開幕。

卡達本屆世界盃的空調球場相當成功，期望能擴大空調球場的使用範圍至其他戶外場地。這能夠避免2019年9月杜哈世界田徑錦標賽發生的狀況，當年因天氣酷熱，女子馬拉松項目特地延後至晚間11時59分開賽，但仍有超過4成選手沒能完賽。

然而就算卡達抱持樂觀態度，申辦仍將面臨多重挑戰。報導舉例，奧運界LGBTQ+族群運動員遠多於足球界，可能會有更多異議，國際奧委會也不支持在奧運會開幕前幾天撤下贊助商產品。

報導提到，其他有望申辦2036年奧運會的國家，還包括印度、印尼及土耳其。

►鮮嫩多汁「美國安格斯霜降嫩肩板腱牛排」10片竟才1269元！

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
快訊／民宅火警！女子、10歲童無心跳　還有1人失聯
主持《型男》9年突閃辭！　夏于喬吐內幕
人妻信箱壞掉沒修！　打開一看「塞滿原味內衣褲」嚇傻
「高嘉瑜推實坪制」網卻搖頭！　戳破致命傷
影城推「爆米花裝到滿」！3男推1600L巨桶　超狂畫面曝
快訊／北市東區死亡車禍！　騎士遭撞不治
10歲女童下課穿越斑馬線遭輾！　肝臟破裂慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳洲跨黨派議員明訪台！傳將會晤蔡英文　總理表態不會同行

世界盃只是跳板　衛報：卡達下一步「申辦2036奧運」

拜登出席台積電工廠上機儀式！　美媒讚「重要時刻」

森保一「神調度」助日本殺出死亡E組！日足協擬續約　就等他點頭

地鐵月台殺人！少年剛進站衰被捕　「蹲25年冤獄」終獲5億賠償金

電子煙「這成分」超危險！研究曝79%人高蛀牙風險：小心牙齒全爛光

男搭火車離奇亡！整根鐵棒破窗「刺穿脖子」　爆血陳屍座位上

紐約開520萬高薪徵「嗜血殺手」！　要懂如何大規模屠殺

爆乳妹「比基尼應援」　突破卡達球迷心防！狂盯她胸前2球還偷拍

日本戰後安保政策大轉變　將擁反擊能力可攻敵方飛彈基地

藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

他見前車底盤「掉出貓咪」　不顧赤腳！急衝下車救援

宜蘭湯圓店竟有蜜蜂群聚 爭相採蜜奇景引人注目！

小球迷衝破保鑣找C羅討抱抱　他暖牽小手+蹲下簽名超寵粉

魔獸學中文「帳單念帳呆」　店員聽懂他開心到搖擺！

許維恩回應假包風波「不好的示範」　曝跟前任還有聯絡：王家梁都知道！

澳洲跨黨派議員明訪台！傳將會晤蔡英文　總理表態不會同行

世界盃只是跳板　衛報：卡達下一步「申辦2036奧運」

拜登出席台積電工廠上機儀式！　美媒讚「重要時刻」

森保一「神調度」助日本殺出死亡E組！日足協擬續約　就等他點頭

地鐵月台殺人！少年剛進站衰被捕　「蹲25年冤獄」終獲5億賠償金

電子煙「這成分」超危險！研究曝79%人高蛀牙風險：小心牙齒全爛光

男搭火車離奇亡！整根鐵棒破窗「刺穿脖子」　爆血陳屍座位上

紐約開520萬高薪徵「嗜血殺手」！　要懂如何大規模屠殺

爆乳妹「比基尼應援」　突破卡達球迷心防！狂盯她胸前2球還偷拍

日本戰後安保政策大轉變　將擁反擊能力可攻敵方飛彈基地

側浪拍打惹禍！台東成功漁港船筏翻了　海巡出動救生小艇馳援

跟屋主租房給甜頭　房仲搶簽專任約招式盡出

台東台9線駕駛酒駕自撞護欄　囂張男拒絕酒測...還與警拉扯

快帶我回家！超萌雪貂離家出走沒主人　苗栗動保所5日開放認領養

快訊／苗栗銅鑼民宅火警！女子、10歲男童無心跳　還有1人搜尋中

給鄰居看自家愛貓！　她秀照片卻得「爆笑回覆」：為什麼有隻牛？

當選也要查！桃園2里長當選人買票　遭檢調偵訊獲交保

TOYOTA開發「氫燃料版海力士」　移植Mirai、有望少量生產

主持《型男》9年突閃辭！夏于喬吐背後內幕：所有邀約全推掉

在台北找到理想3衛老公寓！　一曝賣家「今春入手的」扼腕了

被哥哥揍完轉身打姐姐落空　小喵喵學習力強被讚有出息

國際熱門新聞

日本「食人魔」佐川一政逝世

色色片被學生發現瘋傳　女師豪放辭職大賣肉

嫌呼吸器太吵 住院婦關設備殺人被捕　

爆乳妹「比基尼應援」　卡達球迷狂盯還偷拍

拜登願對談　普丁拒絕美方條件

大腦晶片來了　馬斯克：將展開人體試驗

勞力士進軍中古表市場　發行保證書給經銷商

幫你圓夢「跟AV女優壞壞」！日本極樂雜交趴出奇招

烏俄交換戰俘　拜登願與普丁對話

日本致勝球疑「助攻就出界」　晶片成關鍵

評估貨幣政策走向　美股漲跌互見

百萬網紅「意外猝逝」　得年僅21歲！

電子煙1成分超危險！研究：79%人高蛀牙風險

拜登出席台積電上機儀式　美媒讚：重要時刻

更多熱門

相關新聞

森保一「神調度」助日本殺出死亡E組！有望續約

森保一「神調度」助日本殺出死亡E組！有望續約

日本所在的卡達世界盃E組被稱為「死亡之組」，原本晉級機會渺茫的日本最終卻以分組第1之姿，成功晉級16強，讓日本球迷熱血沸騰。除了球員們的高超實力外，總教頭森保一的「神調度」也被認為是在德國、西班牙之戰中獲勝的關鍵。日本足球協會也已經鬆口，「沒有不和森保一續約的理由。」

曹圭成控C羅用葡萄牙語髒話罵人

曹圭成控C羅用葡萄牙語髒話罵人

超溫馨紅牌！裁判先「握手摸頭」致意

超溫馨紅牌！裁判先「握手摸頭」致意

輸喀麥隆　巴西隊長：這是個警訊

輸喀麥隆　巴西隊長：這是個警訊

爆乳妹「比基尼應援」　卡達球迷狂盯還偷拍

爆乳妹「比基尼應援」　卡達球迷狂盯還偷拍

關鍵字：

卡達2022世足奧運

讀者迴響

熱門新聞

賓士女違停被按喇叭！後車見下一幕超愧疚

孟耿如心累「黃子佼心疼發聲了」！默默護妻真實面曝光

孟耿如結婚2年突潰堤認「身心俱疲」！

拜完月老！她被心儀男嗆噁心　過來人喊準

女童斑馬線遭遊覽車撞倒　轎車再輾過慘死

小情緒？吳怡農不甩記者「這一題」連3問　扭頭請其他媒體提問

C羅曝退場時遭南韓球員「羞辱」

監獄主管「搞大受刑人肚子」結局傻眼

麥當勞又換飲料杯了！店員證實：不能帶走

命中帶財、最旺夫的3大星座女

壽星住飯店3天2夜每人736元送早餐

高嘉瑜「抓戰犯」！史書華：我們被打成側翼

嘉明湖山難奇談！　清大生「握拳端坐」冰冷湖底

日本人赴台餐廳喝水秒吐：這很噁

「韓劇最佳綠葉」廉東鉉病逝享年54歲　劇迷驚：他去年還有演戲

更多

最夯影音

更多
藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙

藍武士擊沉無敵艦隊！　日本2比1逆轉勝西班牙
自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自撞畫面曝！插號誌上台74　「台中→彰化」桿子下落不明

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

自動轉帳金紙給靈界　快速摩擦像點鈔聲XD

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

騎士「義肢脫落」掉路中　暖司機下車撿起幫裝回！

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

不吃泡麵調料包的「蔥」 戳洞＋搖晃瞬間完美分離

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面