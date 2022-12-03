世界盃只是跳板　衛報：卡達下一步「申辦2036奧運」

▲圖為卡達杜哈的哈里發國際體育場。（圖／CFP，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

隨著卡達2022年世界盃足球賽正式開踢，該國深信這證明了國家有能力舉辦盛大體育賽事。衛報報導，卡達如今希望把世足賽當作跳板，準備好申辦2036年的奧運。

卡達過去三度申辦奧運失敗，此前未成功的部分原因是，國際奧委會內部懷疑，卡達這麼小的國家是否具備可舉辦一系列賽事的基礎建設，同時吸引來自32個運動項目的上萬名選手與容納數百萬名觀眾。如今卡達有越來越多人樂觀認為，本屆世界杯足球賽已向國際奧委會證明，卡達可在同一個大城市建造多個場館，提供奧運風格概念。

考量到卡達夏季的高溫，賽事將不得不延後至秋季舉行。但賽事在秋季登場的狀況並非首例，1964年東京奧運於10月開幕，1988年漢城（現稱首爾）奧運、2000年雪梨奧運都在9月中旬才開幕。

卡達本屆世界盃的空調球場相當成功，期望能擴大空調球場的使用範圍至其他戶外場地。這能夠避免2019年9月杜哈世界田徑錦標賽發生的狀況，當年因天氣酷熱，女子馬拉松項目特地延後至晚間11時59分開賽，但仍有超過4成選手沒能完賽。

然而就算卡達抱持樂觀態度，申辦仍將面臨多重挑戰。報導舉例，奧運界LGBTQ+族群運動員遠多於足球界，可能會有更多異議，國際奧委會也不支持在奧運會開幕前幾天撤下贊助商產品。

報導提到，其他有望申辦2036年奧運會的國家，還包括印度、印尼及土耳其。