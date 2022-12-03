紐約開520萬高薪徵「嗜血殺手」！　要懂如何大規模屠殺

▲紐約鼠患問題嚴重。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

為了解決鼠患問題，紐約市長辦公室新設「獵鼠殺手」職位，除了要求應徵者要「有點嗜血、具有殺手本能」外，還要有對抗紐約老鼠大軍的決心，而這份工作的年薪高達12至17萬美元（約台幣366萬至520萬元）。

根據紐約時報、CNBC報導，紐約市長辦公室新設一個專門對抗鼠患的「囓齒動物防治主任」職位，誇張的徵才廣告寫著，要尋求大學畢業、擁有5到8年相關經驗的人才，「最重要的是，要有對抗紐約老鼠大軍的幹勁和決心，要有點嗜血和殺手的本能。」

There’s NOTHING I hate more than rats.



If you have the drive, determination, and killer instinct needed to fight New York City’s relentless rat population — then your dream job awaits.



Read more: https://t.co/ybNxcJeJP7 — Mayor Eric Adams (@NYCMayor) December 1, 2022

招聘廣告中指出，「理想的求職者要有強烈的上進心，要有不同角度的解決方案，包含提高滅鼠效率、收集數據、技術創新，要懂得整治垃圾和『大規模屠殺』。」除此之外，這個職位還要求，「要有點俠盜的精神、要有幽默感，還要有壞人般的霸氣，能對害蟲痛下毒手。」

新冠肺炎疫情期間，紐約市的鼠患問題更加嚴重，光是2022年就收到超過2.1萬起老鼠滋生通報，比疫情前增加了70％。根據病蟲害防治公司Orkin調查，紐約市全美鼠患「第二嚴重」的城市，第一名是連續8年蟬聯榜首的芝加哥，老鼠甚至已成為當地的特殊文化標誌。

事實上，這已不是紐約市滅鼠行動的第一步，目前紐約市民若是在下午4時前將垃圾丟在路邊，就會遭到罰款；但當地衛生部宣布，從明年4月開始將延後至晚間8時。

楊永明20分鐘帶你聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》