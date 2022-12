紐約開520萬高薪徵「嗜血殺手」！　要懂如何大規模屠殺

▲紐約鼠患問題嚴重。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

為了解決鼠患問題,紐約市長辦公室新設「獵鼠殺手」職位,除了要求應徵者要「有點嗜血、具有殺手本能」外,還要有對抗紐約老鼠大軍的決心,而這份工作的年薪高達12至17萬美元(約台幣366萬至520萬元)。

根據紐約時報、CNBC報導,紐約市長辦公室新設一個專門對抗鼠患的「囓齒動物防治主任」職位,誇張的徵才廣告寫著,要尋求大學畢業、擁有5到8年相關經驗的人才,「最重要的是,要有對抗紐約老鼠大軍的幹勁和決心,要有點嗜血和殺手的本能。」

There’s NOTHING I hate more than rats.



If you have the drive, determination, and killer instinct needed to fight New York City’s relentless rat population — then your dream job awaits.



Read more: https://t.co/ybNxcJeJP7