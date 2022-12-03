烏克蘭使領館收到「動物眼珠」血腥包裹　警告意味濃

▲烏克蘭駐西班牙馬德里大使館收到可疑包裹後，警方在使館附近加強戒備。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleh Nikolenko）2日在臉書表示，烏克蘭駐歐洲多國大使館近期收到血腥包裹，裡面裝有動物眼珠，目前正試著理解訊息背後的涵義，同時指示使領館加強安全警戒。

路透報導，這些血腥的可疑包裹事先浸泡過一種特殊顏色與氣味的液體，接著分別寄往駐匈牙利、荷蘭、波蘭、克羅埃西亞、義大利的大使館，以及駐義大利那不勒斯、波蘭克拉科夫總領事館、捷克布爾諾領事館。烏克蘭官員也透露，烏克蘭駐教廷大使住處入口遭到破壞，駐哈薩克大使館收到炸彈威脅，事後證實是虛驚一場。

▲烏克蘭駐西班牙馬德里大使館11月30日收到的炸彈郵件。（圖／路透）

在血腥包裹出現之前，西班牙境內過去一周出現6封炸彈郵件，收件人包括烏克蘭駐馬德里大使館、西班牙總理桑傑士（Pedro Sanchez）、美國駐馬德里大使館等，促使西班牙加強安全措施。

烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）2日接受CNN採訪時表示，大使館接獲炸彈郵件、虛假炸彈威脅、含有牛豬眼睛等動物器官的血腥包裹迄今總計17起。他呼籲各國政府依據《維也納外交關係公約》，對烏克蘭外交機構提供最大保護。