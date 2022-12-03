想看世足「日韓世紀對決」得先過這2關！　8強賽相遇將打破歷史

▲南韓孫興慜、日本堂安律。（組圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

南韓2日晚間在卡達世界盃H組小組賽對上強敵葡萄牙，由於唯有贏球才有機會晉級，因此可謂背水一戰，沒想到南韓真的突破重圍成功拿下葡萄牙，並順利取得16強門票，而日本球迷也難得發出祝賀。事實上，若日韓兩國都順利晉級8強賽，將有望看到史上首次的世界盃日韓世紀大戰，因此「日韓對決」也隨著南韓晉級登上日本熱搜。

▲日本將在16強賽對上克羅埃西亞。（圖／路透）



隨著世界盃小組賽最終戰落幕，目前已確定有3個亞洲國家晉級，分別為南韓、日本以及澳洲，打破歷史紀錄。而在此次世界盃中，日本與南韓都在最後一戰逆轉獲勝，成功打進16強，讓全亞洲的球迷都興奮不已。隨著南韓拿下葡萄牙，「日韓對決」、「南韓晉級」、「南韓好強」等關鍵字也陸續登上日本熱搜。

▲▼南韓順利拿下16強門票。（圖／路透）

兩國球迷因為歷史問題向來爭鋒相對，不過此次日本網友卻罕見地送上祝福，並恭喜南韓國家隊晉級16強，還激動稱，「讓全世界看看亞洲人的實力」。

南韓16強賽將對上奪冠熱門巴西，而日本則是要出戰上屆亞軍克羅埃西亞，如果兩隊都順利打敗強敵，成功晉級，就能在8強賽相遇，成就史上首次的世界盃「日韓對決」。不過由於16強賽的對手都是強隊，日韓兩國是否能重演逆轉奇蹟，也是全球矚目的焦點。

對此，網友紛紛表示，「如果8強賽出現日韓對決真的很強」、「雖然可能性很低，但是如果出現日韓對決一定很熱血」、「想看奇蹟的日韓對決」、「好想看日韓之戰，日本加油！南韓加油！」等。

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