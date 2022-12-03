南韓總教練坐看台激動狂站起！　後排球迷無奈拍肩「先坐下好嗎」

O gajo atrás a mandar o Paulo Bento sentar-se



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記者張方瑀／綜合報導

南韓國足「太極虎」在卡達世界盃擊敗葡萄牙後，順利晉級16強，而總教練班托（Paulo Bento）卻因為領了一張紅牌，本場賽事只能在觀眾席上「遠端」執教，更慘的是，他還因為太過激動頻頻站起身，讓後方觀眾非常不滿，直接拍肩膀要他坐下。

班托在11月28日對上烏拉圭的比賽中，因為不滿裁判不給最後一記角球，直接衝到場上指著裁判的臉一陣怒罵，結果領了一張紅牌，導致他2日對上葡萄牙的比賽只能坐在觀眾席，靠著手機傳訊息給場上的助理教練，進行遠端執教。

▲▼班托在前一場比賽怒罵主裁判遭開紅牌。（圖／路透）



更慘的是，班托因為比賽期間情緒相當激動，多次從座位上站起來對著場上指手畫腳，最後坐在他後方的觀眾實在是受不了了，直接拍了拍班托的肩膀，示意他坐下，而這一幕也被媒體捕捉到，在推特上瘋傳。

葡萄牙籍的班托賽前受訪時表示，他以葡萄牙為榮，但他現在要專注於確保南韓順利晉級16強，「我生為葡萄牙人，死也是葡萄牙人，我為自己的國籍感到驕傲，但我也對這個執教四年的球員們感到驕傲。」班托也說，自己在賽前會同時高唱兩國的國歌。

南韓以2比1絕殺葡萄牙，搶下分組第二晉級，而爆冷搶下「死亡之組」E組第一的日本，5日晚間11時面對克羅埃西亞，另一頭則是南韓對決巴西，日、韓能否重演奇蹟在8強聚首值得期待。

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