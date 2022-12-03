爆乳妹「比基尼應援」　突破卡達球迷心防！狂盯她胸前2球還偷拍

▲前克羅埃西亞小姐伊凡娜（Ivana Knoll）世足「戰袍」尺度越來越辣，最近一次觀賽更直接穿比基尼上陣。（圖／翻攝自IG／knolldoll）

記者張寧倢／編譯

被封為卡達世足「最辣女球迷」的前克羅埃西亞小姐伊凡娜（Ivana Knoll），不顧伊斯蘭教的保守服裝規定，首次觀賽的深V緊身裙一戰成名，IG粉絲破百萬。克羅埃西亞F組終戰前，她就預告要比利時「小心點」，結果當天她直接穿比基尼上衣現身，連卡達男球迷也不知道該看哪顆球，忍不住拿出手機偷拍伊凡娜。

▲伊凡娜首場比賽時還算包緊緊，幾天後就在卡達街頭大方穿上高衩泳裝。（圖／翻攝自IG／knolldoll）

伊凡娜前往卡達世足支持國家隊，首次現身球場觀賽穿著深V緊身長洋裝，第二次觀賽時穿出尺度更大的平口短洋裝。不僅有人到她IG大罵「不尊重其他文化真的很可恥」、「這裡是卡達，你必須尊重穆斯林國家」，清涼服裝違反卡達當地伊斯蘭法律，更可能害她被捕入獄。但伊凡娜卻大方表示，「我從來不怕被捕。」

▲伊凡娜PO出自己出現在世足場邊的照片，一旁的穆斯林男子也忍不住朝她多看兩眼，還拿手機拍。（圖／翻攝自IG／knolldoll）

克羅埃西亞1日在F組終戰對上比利時，伊凡娜直接把比基尼胸罩當上衣，下身則是緊身瑜珈褲，火辣程度讓男球迷都不知道眼睛該看哪。賽後，她在IG發文慶祝粉絲數突破100萬人，照片中只見穿著穆斯林服裝的卡達男球迷眼神偷瞄向她，還忍不住拿出手機拍下伊凡娜的身影，這一幕讓不少粉絲在留言中笑噴，「一些阿拉伯人準備考慮修法了。」

▲伊凡娜穿比基尼當上衣，彷彿她不是身在伊斯蘭國家。（圖／翻攝自IG／knolldoll）

事實上，伊凡娜在卡達世足期間IG不斷「漲粉」，從11月24日原本只有57萬粉絲，不到2周時間，現已突破106萬人追蹤，甚至會在貼文中標註FIFA、卡達等官方帳號，完全不甩先前卡達希望遊客遮住肩膀、膝蓋等部位的服裝建議。克羅埃西亞隊0比0踢平比利時後，順利晉級16強，接下來將於5日晚間對上日本隊。

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