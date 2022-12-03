美歐高階中國對話　關切北京挑釁破壞台海穩定

▲美歐外交高層關切中國挑釁行為提高台海危機風險。（圖／路透社）



文／中央社記者徐薇婷華盛頓2日專電

美歐外交高層昨今兩天分別召開中國議題對話與印太諮商，會後發布聯合聲明重申台海和平與穩定重要性，關切中國挑釁行為提高台海危機風險，恐嚴重衝擊區域甚至是全球繁榮。

歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）1日在北京與中國國家主席習近平會面之際，美國副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）與歐盟對外事務部秘書長沙尼諾（Stefano Sannino）同天在華府召開第4屆美歐中國議題對話（US-EU Dialogue on China），隔天則舉行第3屆印太諮商會議。

雙方今天發布1500多字的聯合聲明，內容多聚焦中國在台海、東南海、新疆、香港等地行徑，也關切近期反封控「白紙運動」和北京在俄烏戰爭中扮演的角色。

在台灣議題上，聲明指出，雪蔓與沙尼諾強調維繫台海和平與穩定的重要性，指台海攸關美歐利益，恐影響區域乃至全球安全與繁榮。

聲明表示，兩人關切中國挑釁行徑升高台海危機風險，認為類似作為不只會破壞台海和平與穩定，也可能嚴重衝擊更廣泛的區域、破壞全球繁榮；他們重申會致力維持現狀，反對任何單方面破壞現狀的作為，呼籲兩岸議題應和平解決。

兩人也強調，美歐長年在台灣議題上的基本立場沒有改變，包括各自的「一中」政策。

面對中國揚言鎮壓「白紙運動」，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）11月30日受訪時批評這是軟弱表現，雪蔓與沙尼諾則在聲明中重申，世上每個人都有和平抗議的權利。

根據聲明，雪蔓與沙尼諾也對中國人權情況表達「嚴重關切」，包括在新疆、西藏、內蒙古與香港，強調類似議題需要國際社會迫切關注；兩人也關切北京跨國壓迫手段及持續性的經濟脅迫作為。

針對美歐在印太區域的合作，聲明表示，雙方會進一步在區域海上安全上尋求協調與互補性工作，包括計劃在明年上半年舉行聯合海上演習，也會在海事領域共同提升能力，以支持航行自由和其他合法使用印太海域的行動。

至於俄烏戰爭，聲明表示，雪蔓與沙尼諾在會中討論美歐在敦促中國呼籲俄國結束戰爭上的努力，並再次呼籲北京不要試圖規避或破壞對俄羅斯的制裁，亦不得提供俄國任何形式援助，「否則將對美歐各自與中國的關係帶來後果」。

面對中國挑戰日益嚴峻及印太區域重要性日增，美國與歐盟分別於2020年10月、2021年年底啟動「美歐中國議題對話」及「美歐印太諮商」。根據美國國務院，下屆會議預計明年上半年於布魯塞爾召開。