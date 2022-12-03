拜登願意對談！克里姆林宮回應　普丁斷然拒絕美方條件

▲俄國總統普丁拒絕從烏克蘭撤兵的談判條件。（資料照／路透）



記者王致凱／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）先前表示，如果俄國終止對烏克蘭的侵略，他願意與俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）展開對話。對此，克里姆林宮發言人2日回應說，普丁對於俄美會談持開放態度，但是並不同意美國提出的談判條件。

拜登1日在與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）的聯合記者會上表示，結束烏克蘭戰爭的唯一途徑是俄國撤軍，如果普丁希望能結束這場衝突，那麼美方將準備好與其會談。

根據路透社報導，對此，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）2日回應說，「俄羅斯聯邦總統過去、現在和將來都對談判保持開放態度，以確保我方的利益。」不過培斯科夫也說，普丁雖然願意對話，但並不同意從烏克蘭撤軍的條件。

普丁過去曾表示，他對於在烏克蘭發起的「特別軍事行動」並不後悔，他認為這是自從蘇聯解體以後，俄羅斯經過數十年屈辱後，終於站起來對抗傲慢西方霸權的一個重要分水嶺。

烏克蘭和西方世界則認為，俄羅斯沒有理由發動這場帝國主義式的侵略戰爭；烏克蘭當局表示，將會戰到最後一名俄羅士兵被驅逐出領土之後。

拜登日前在白宮發表談話時表示，他已經和法國總統馬克宏商定，將會共同努力，讓普丁為這場「野蠻」的戰爭負起責任，並稱俄羅斯有可能戰勝烏克蘭的說法讓他「無法理解」。

俄羅斯聲稱，對烏克蘭冷戰後領土的五分之一擁有主權，西方世界和烏克蘭則表示絕對不會接受這種吞併行為。培斯科夫表示，美國拒絕承認俄國的「新領土」，此舉阻礙了任何潛在的會談可能。培斯科夫還說，「這使得尋求對談的共同基礎變得非常複雜。」