韓正妹遭當街強吻　男正在看直播「衝現場救人」畫面曝光

▲當時有一名觀看直播的當地男子趕往現場,協助女直播主。(圖/翻攝自推特,下同)

記者詹雅婷/綜合報導

來自南韓的女直播主Mhyochi在印度孟買街頭直播時,遭男子當街勾肩搭背,甚至不顧她喊著不要,把嘴唇靠近她的頸部作勢親吻,引爆網友怒火,警方也火速逮人。其實當時有一名正在觀看她直播的男子直接趕往現場救人,告知對方不要再騷擾她。

來自南韓的Mhyochi當時正在孟買街頭開直播,一名男子向她搭話,甚至一把抓住她的手臂將她拉到一旁,儘管Mhyochi連忙用英文說道,「我們要去哪?」、「不要不要不要」,但男子接著竟用手搭上她的肩膀,嘴唇靠近她的頸部作勢親吻,還發出「啵」的一聲,令她當場嚇得花容失色。但才過約15秒,男子騎車載著另名友人追上她,提議載她一程。她馬上連聲拒絕,「不要不要不要」、「我就住在那」。

NDTV報導指出,當時其實有一名正在觀看Mhyochi直播的男子趕往現場,先向她說明,他其實是觀看直播的人,接著向搭訕的2名男子攀談,要求對方不要騷擾她。最終在此人的勸阻之下,2名男子離開現場,讓她直呼感謝。

這起事件後續引發許多人強烈不滿,孟買警方火速逮捕性騷擾女直播主的二名男子謝赫(Mobeen Chand Mohammad Shaikh)和安薩里(Mohammad Naqeeb Sadrealam Ansari)。

Korean Youtuber was molested during live streaming, by Shaikh & Ansari in Mumbai. They were later arrested.



Here's what happened immediately after the incident.



One guy who was watching her live stream, came to rescue her. She thanked him saying "mumbai is pretty much safe" pic.twitter.com/1zmdTOBWbt