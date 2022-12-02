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「日本新國旗」梗圖現世！致勝一球爆熱議　外媒封「杜哈奇蹟2.0」

記者詹雅婷／綜合報導

日本國足「藍武士」2日在世足賽場上對陣西班牙，以2:1逆轉勝，同時以2勝1敗分組第一晉級16強。日本隊這場勝利被外媒形容成「杜哈奇蹟2.0」，其中田中碧的致勝關鍵球引發熱烈討論，如今更有網友繪製出「日本新國旗」，呼應這顆經過漫長VAR判讀後的進球。

卡達世足E組最後一輪賽事2日凌晨開踢，西班牙上半場持球率近8成，第12分鐘就破網，取得1比0領先，但日本下半場換人戰術奏效，靠著逆轉德國功臣堂安律、田中碧在5分鐘內連進2球，成功反超比數贏球。

▲▼ 日本世足賽晉級16強，東京街頭嗨爆。（圖／路透）

▲▼日本以2比1踢贏西班牙，並以2勝1敗分組第一之姿晉級16強。（圖／路透）

這場勝利讓東京澀谷街頭的球迷高聲歡呼，與準備上班的通勤族擊掌慶祝。19歲球迷Yusei Sato說，「我從來沒想過日本隊會以分組第一之姿晉級」；而23歲球迷Takuya Kudo則是在比賽最後哨音響起的那一刻喜極而泣，「我真的太高興了，沒想到日本隊的表現這麼棒，我真的很激動」。

衛報形容，在日本隊周末踢輸哥斯大黎加之後，許多球迷覺得這場對上西班牙的比賽將會輸球，但日本「藍武士」2日上演的逆轉勝，又一次喚起日本踢贏德國的勝利記憶。

▲▼ 日本世足賽晉級16強，東京街頭嗨爆。（圖／路透）

▲▼ 日本世足賽晉級16強，東京街頭嗨爆。（圖／路透）

The Daily Sports認為，日本隊距離淘汰只有一步之遙，幸運之神站在日本這一邊。NHK則把三笘薰的拚勁和助攻盛讚為「永不放棄的態度」。

賽後許多評論集中在田中碧的致勝關鍵球。田中碧在第51分鐘進球後，經過漫長的VAR判讀，主審才宣布進球有效，令在場球迷十分困惑，因為這顆球疑似在助攻的三笘薰觸球時就已出界，主審聽取VAR團隊意見後判定有效。

隨著日本隊晉級16強，這顆進球也在社群媒體平台成為熱門討論話題。更有網友繪製出代表日本國旗的紅色圓形與白底，並畫上一條黑線，開玩笑稱這是「日本新國旗」。

►最爭議判決！日本致勝球疑「助攻就出界」　足球內藏晶片成關鍵
 ►三笘薰助攻「關鍵致勝球」！日本成功晉級　笑稱：好險我腿夠長
 ►快訊／日本2比1神奇逆轉西班牙！　分組第一晉級16強

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