清潔隊員遭「菜刀斷臂」慘死！10歲兒伴屍10小時…拉開門簾大哭

▲台中發生駭人聽聞血案，1名清潔隊員10月間遭菜刀斷臂慘死臥室，10歲兒子伴屍10小時，警方已介入調查。（示意圖／翻攝Pixabay）

圖文／CTWANT

台中市驚傳一起駭人血案，1名清潔隊遭菜刀斷臂失血過多慘死臥室內，最後才被家人發現，而睡在一旁的10歲兒子伴屍10小時，得知父親身亡抱頭痛哭。後續警方已經介入調查，親友指稱死者因迷上網路簽賭，欠下高額賭債，才導致該起慘劇。

警方調查，王男今年45歲，在環保局清潔隊工作，與前妻育有有1子1女，離婚後2人仍同住。據了解，王男身體健康狀況不佳，今年雙十連假期間10月8日，王男在自己房間睡覺，兒子睡在隔壁房間，下午3時許家人到房間叫王楠起床，這才發現臥室血跡斑斑，王男躺在床上早已斷氣，嚇得急忙報警。

當時，王男10歲的兒子房間僅以門簾和父親臥室隔開，過程未聽見慘叫聲，他在得知父親死訊後嚇得痛哭。但是救護人員獲報趕到現場時，王男已明顯死亡，後續警方已著手介入調查，釐清整起案情。

對此，環保局表示，從事情發生至今持續的慰問關懷，並提供慈善團體介入幫忙。

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