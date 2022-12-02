無緣16強！墨西哥球迷崩潰「啊啊啊」　持刀猛刺電視畫面曝光

▲墨西哥隊一名球迷情緒失控。（圖／翻攝自推特）

記者詹雅婷／綜合報導

世足賽墨西哥1日雖以2比1踢贏沙烏地阿拉伯，但與波蘭戰績相同，比較淨勝球後，無奈出局無緣16強淘汰賽。對此，墨西哥一名球迷情緒失控，出拳揍電視螢幕，甚至拿刀多次猛刺，發出「啊啊啊」的憤怒吼叫聲，螢幕當場損毀。

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墨西哥對沙烏地阿拉伯這場比賽是C組小組賽中的最後一場，全場以2比0領先大半時間，若想取得晉級資格，就必須全力搶下第3顆進球，但最終在傷停補時遭到沙國逆襲攻進1球，儘管墨西哥以2比1拿下勝利，但在和波蘭同樣取得4分積分下，比較淨勝球狀態以-1不敵波蘭的0，墨西哥飲恨出局，無緣本屆世界盃16強。

面對支持的球隊無緣晉級，一名墨西哥隊的球迷情緒失控。依據影片，他先是出拳揍向掛在牆壁上的電視，可見當時螢幕已經毀損且出現許多明顯裂痕，並發出憤怒吼叫聲。然而激動的他顯然無法消除心中的沮喪與失落，在發出一聲吼叫之後，走到旁邊拿起一把刀子，對著螢幕猛刺多下，同時發出「啊啊啊」的怒吼。

墨西哥主帥馬蒂諾在賽後表態，將會請辭以示負責，「我對於我們經歷的失望和沮喪要負起最大責任，身為總教練，我讓大家失望，我會對這個巨大失敗負起全責。」

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