烏總統顧問：戰爭以來1.3萬士兵陣亡　俄羅斯折損25萬兵力

▲ 波多利雅科聲稱，1.3萬的數字是綜合軍方及澤倫斯基官方評估。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

歐盟執委會官員日前表示，烏克蘭自戰爭爆發至今已有10萬士兵陣亡，事後的逐字稿和影片卻完全找不到這段話，疑似口誤被刪減。烏國總統顧問1日則聲稱，俄羅斯入侵以來造成1.3萬名烏克蘭士兵喪命，俄方則有10萬人陣亡，加上傷兵等則折損達25萬兵力。

BBC報導，烏克蘭總統顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）1日接受當地電視台Channel 24採訪時透露，綜合總參謀部及澤倫斯基官方評估，士兵死亡人數約在1萬至1.3萬之間，而平民死亡人數恐怕「相當可觀」。但烏俄雙方開戰至今都鮮少公布傷亡數字，烏軍也未證實波多利雅科說法。

此前，歐盟執委會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）11月30日呼籲成立專責法庭，審判俄軍戰爭罪行，發言中提到，「目前為止已有2萬多平民和10萬名烏克蘭士兵死亡。」

歐盟事後釋出的逐字稿和影片中遍尋不著這段話，仍被其他媒體公諸於世，引發失言爭議。歐執委一名發言人後來澄清，是范德賴恩口誤，這個數字實際上包括死亡及受傷人數。

另一方面，波多利雅科1日也聲稱，俄羅斯已有多達10萬名士兵陣亡，另有10萬至15萬人受傷、失蹤或無法重返戰場。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》