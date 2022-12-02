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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

《魔物獵人 崛起》上架PS、Xbox粉專留言兩樣情　網友：謝謝微軟爸爸

▲▼《魔物獵人 崛起》上架PS、Xbox粉專留言兩樣情　網友：謝謝微軟爸爸。（圖／翻攝自遊戲官網）

▲《魔物獵人 崛起》上架 PS、Xbox 平台。（圖／翻攝自遊戲官網）

記者樓菀玲／台北報導

CAPCOM《魔物獵人 崛起》即將於 2023 年 1 月 20 日 登陸 PlayStation、Xbox 平台，台灣 Xbox 粉專更表示遊戲上架首日將會同步上架 Xbox Game Pass（XGP），一致博得許多玩家的盛讚：「謝謝微軟爸爸」、「XGP 太神啦」，反觀 PlayStation 粉專的玩家留言則是相對冷淡，更有玩家表示：「一個全額購買、一個訂閱是要怎麼比」，同樣是遊戲上架卻反應出了截然不同的氣氛。

《魔物獵人》系列新作《魔物獵人 崛起》是 CAPCOM 在 2021 年 7 月推出的遊戲，這次帶來了全新「翔蟲」系統，帶玩家體會實現縱橫無盡的自由狩獵玩法，玩家可在遊戲中使用全新的「操龍」要素，可以鐵蟲絲拘束並操縱魔物，為遊戲添加了新玩法。

之後官方在 2022 年 6 月 30 日宣布推出新資料片《魔物獵人 崛起：破曉》，上市過後博得許多玩家好評，經 SteamDB 統計該作在 Steam 最高同上遊玩人數一度突破 23 萬人，可謂相當驚人。

如今官方閃電宣布將《魔物獵人 崛起》上架至 PlayStation、Xbox 平台，基於兩邊平台採用了不同的銷售方式，儼然也讓兩邊的玩家留言產生了截然不同的氛圍，相比大量玩家在 Xbox 粉專留言讚嘆微軟的大方，居然讓《魔物獵人 崛起》上架 Xbox 的第一天就同步支援 XGP 遊玩，PlayStation 的玩家則是相當平淡。

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