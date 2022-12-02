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幫你圓夢「跟AV女優壞壞」！日本極樂雜交趴出奇招　40男搶破頭

▲▼撿屍,開趴,男女,約砲,約炮。（圖／PAKUTASO）

▲日本警方破獲全國最大的雜交趴主辦單位。（圖／PAKUTASO）

記者王佩翊／編譯

日本警方日前破獲一個專門舉辦雜交趴的賣淫集團，並逮捕5名主嫌。根據調查，該集團舉辦雜交趴至少10年，得手超過6億5000萬日幣（約新台幣1億4796萬元）。而為了吸引客戶上門，嫌犯還會策劃各式各樣的主題，其中包含超低體驗價、不戴套、AV女優會以及同人攝影會等。

根據《文春online》報導，警方7月份在新宿一間民宿破獲雜交派對，深入調查後發現，主辦方早已在這個領域深耕超過10年，每個月至少會舉辦10至15次雜交派對，並仲介多名20至53歲的賣淫女與其他男客發生性行為，每次都可以召集到20至60名的男性付費參加。

雜交派對的費用約在5000至3萬日幣（約新台幣1138至6829元），同時也提供各種包套服務，例如含住宿或是巴士接送。消息人士指出，此次被破獲的集團是日本屬一屬二的雜交趴主辦單位，而負責人同時也在風俗店工作。嫌犯主要會透過推特、交友軟體或是亂交愛好者使用的社交軟體招攬客人，客源多為30至50多歲的男性，首次參加要價2萬5000日幣（約新台幣5691元），不過回頭客則只要1萬5000日幣（約新台幣3414元）。

雜交趴主要舉辦在新宿、池袋或是淺草等鬧區的高級民宿，時間則在下午5時至深夜2時。一名曾經參加的男客爆料，「進去後要先把身上的物品都放在置物區，只能穿著一條內褲進場，為了防止客人偷拍，因此也禁止攜帶手機進入會場。通常20至60名男性會配置5名女性，其中也有外籍男性。」

他還指出，「會有不同的房間，每個房間都有女性，也有可以不用戴保險套的房間。參加者要自備保險套與毛巾，至於在哪個房間和哪個女性發生幾次性行為則沒有限制。酒精飲料則是1000日幣喝到飽（約新台幣227元），不過沒有附食物。」

除此之外，有時也會推出體驗會，主打只要花500日幣（約新台幣113元）就可以參加，然而實際上除了1名40多歲的女性外，如果想跟其他年輕女性發生性行為，則需要多付1萬至2萬的費用，也讓顧客不滿道，「根本就是廣告不實」。

為了持續吸引顧客上門，該集團的主題活動也會推陳出新，除了前述的體驗會外，還有「不戴套會」、「砲友會（聲稱是為了替女方尋找固定砲友）」等。其中最受歡迎的則是「同人攝影會」與「AV女優會」。前者會找來素人女優，並提供錄製性行為過程的服務；後者則是會邀請AV女優，儘管單次要價20萬日幣（約新台幣4萬5528元），仍然吸引40名男子參加。

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