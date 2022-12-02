能源大國法國也缺電　冬天「部分限電」學校白天不上課

▲法國總理柏納呼籲地方政府為停電做好準備。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

在俄烏戰爭前，法國原本是能源出口國，現在卻也面臨缺電危機。法國總理柏納（Elisabeth Borne）表示，政府已經呼籲地方政府為停電做好準備，確保停電的應對措施，就連學校也無法倖免。

綜合路透社、中央社報導，公用事業巨頭法國電力公司（EDF）的核電產量降至30年來的最低水平，原因是法國56座核反應爐中，有24座處於待修停工狀態，又恰逢歐洲正為俄羅斯停止供應天然氣傷透腦筋，讓法國陷入前所未有的缺電狀態。

法國電網運營公司（RTE）的負責人賽維爾（Xavier Piechaczyk）1日表示，「截至12月1日，我們還有35GW（gigawatt，百萬瓩）容量的電力可用，目標是在明年1月1日達到40至41GW，月底達到43GW左右。」

分析師格爾（Nathalie Gerl）則指出，如果電力容量維持在35GW，下周一（5日）就可能有電力吃緊的情況，「35GW的電力遠低於可能需求高點的73GW」。

▲俄國切斷天然氣與核電產量不足，讓法國面臨缺電窘境。（圖／路透）



法國總理柏納1日向地方政府發布公文，要求民眾與企業確認所有應急發電機是否正常運作，若真遇到斷電的情況，醫院可從限電名單中排除，但學校不在豁免名單上，斷電會在3天前通知，但確切實施區域要等到前一天下午5時才會公布。

教育部長恩迪亞耶（Pap Ndiaye）也證實，由於上午時段普遍用電較多，因此在規劃斷電的地區，學校白天不上課，但可以把上午的課程移至下午，不受影響的機構也可以容納其他學校的孩童。

政府此舉讓學生家長、教師工會感到憤怒，認為關於停電的應對措施完全沒有經過討論，問題叢生，例如斷電時如何通知家長、孩童如何安置等。教育工會祕書長克洛雪說，「彷彿回到COVID-19爆發時，兵荒馬亂的情形。」

政府發言人維宏（Olivier Veran）則指出，「我們並不是在向人民宣布將會停電，12月供電沒有問題，斷電可能是在1月。」