最爭議判決！日本致勝球疑「助攻就出界」　足球內藏晶片成關鍵

▲ 助攻的三笘薰被質疑出界，右為轉播截圖畫面。（圖／翻攝自推特）

記者陳宛貞／綜合外電報導

日本國足「藍武士」2日在世足賽場上對陣西班牙，下半場發揮神功逆轉，最終以2:1踢進16強。但田中碧的致勝關鍵球卻存在助攻隊友出界爭議，主審經過VAR判讀才宣布有效，被指為最有爭議判決。外媒則指出，卡達世足比賽專用、內含感應器的高科技足球可能成為這球成立的關鍵。

卡達世足E組最後一輪賽事2日凌晨開踢，西班牙上半場持球率近8成，第12分鐘就破網，取得1比0領先，但日本下半場換人戰術奏效，靠著逆轉德國功臣堂安律、田中碧在5分鐘內連進2球，成功反超比數，以分組第一之姿晉級16強。

然而，田中碧在第51分鐘進球後，經過漫長的VAR判讀，主審才宣布進球有效，令在場球迷十分困惑。因為這顆球疑似在助攻的三笘薰觸球時就已出界，主審聽取VAR團隊意見後判定有效，轉播卻沒有重播畫面以佐證VAR團隊的決定。

▲ 田中碧破門成為反超致勝球。（圖／路透）

《每日星報》對此指出，由愛迪達（adidas）提供的卡達世足專用球「Al Rihla」（阿拉伯語，意為「旅程」）內部裝有感應器，賽前在場邊充電的畫面先前也引發熱議，可能成為證明田中碧進球有效的關鍵。

此前，葡萄牙11月28日對陣烏拉圭，就是靠著足球內部晶片數據判定，在下半場第54分鐘首度破門的並不是C羅（Cristiano Ronaldo），而是隊友B.費爾南德斯（Bruno Fernandes）直接射門，令C羅相當不滿。

西班牙日報《阿斯》直指，田中碧進球有效是本屆世界盃至今最有爭議判決，截圖畫面也顯示球沒有完全過線，但也有網友指出，足球內部晶片感測比肉眼準確。

日本連續2屆世足挺進16強，也是亞洲球隊首次單屆「雙殺」前世界盃冠軍隊伍。在本屆開踢前，亞洲國家在世界盃僅擊敗過前冠軍隊3次，分別是1966年北韓退義大利、2002年南韓贏義大利、2018年南韓剋德國，本屆到目前為止已經出現3次，除了日本連剋德國、西班牙，還有沙烏地阿拉伯爆冷擊落阿根廷。

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