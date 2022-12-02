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北韓試射洲際彈道飛彈　可直接炸到美國本土！美日韓急實施新制裁

▲▼北韓11月試射了一枚足以到達美國本土的洲際彈道導彈（ICBM）。（圖／路透）

▲北韓11月再次試射洲際彈道飛彈，引發國際譴責。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

北韓11月試射了一枚足以到達美國本土的洲際彈道飛彈（ICBM），引發多國強烈譴責，而美國、南韓以及日本將對參與北韓核武計劃的高官實施制裁。

據路透社報導，美國財政部12月1日宣布，將對北韓的全日浩（Jon Il Ho）、劉進（Yu Jin）和金秀吉（Kim Su Gil）實施制裁，凍結他們在美國的資產，並禁止與他們進行交易。這3人同時也是歐盟今年4月指定的制裁對象。

美國財政部發布聲明指出，全日浩和劉進在北韓軍需工業部任職期間，在大規模殺傷性武器的研發中扮演重要角色，而金秀吉則在2018年至2021年擔任北韓人民軍總政治局局長期間，監督與執行大規模殺傷性武器計劃相關決策。

▲▼北韓11月試射了一枚足以到達美國本土的洲際彈道導彈（ICBM）。（圖／路透）

▲金正恩日前試射洲際彈道飛彈時，被拍到牽著女兒的手一起在現場視察。（圖／路透）

美國財政部負責恐怖主義與金融情報的副部長尼爾森（Brian Nelson）指出，財政部正與南韓、日本合作，對在北韓非法大規模殺傷性武器和彈道飛彈計劃中扮演主導角色的官員採取行動。

聲明稱，「最近的發射顯示，所有國家都有必要全面執行聯合國安理會的決議，以阻止北韓獲得研發被禁武器和彈道飛彈能力所需的技術、材料和收入。」

日本外務省也表示，該國對三家實體與一名相關人士進行了制裁，其中包含涉嫌實施網路攻擊的拉撒路集團（Lazarus Group），而南韓外交部則宣布對另外7名個人和8個實體實施制裁，其中有一名新加坡人和一名台灣人。

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