哥倫比亞22歲球星驚傳過世　訓練倒下搶救40分鐘不治

▲安德烈斯巴蘭塔（Andres Balanta，左）2020年出賽畫面。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

哥倫比亞22歲足球員、阿根廷甲級聯賽球星安德烈斯巴蘭塔（Andres Balanta）11月29日進行訓練時昏倒送醫，搶救40分鐘仍宣告不治。

綜合馬卡報、太陽報報導，安德烈斯巴蘭塔2000年1月18日出生在哥倫比亞第三大城卡利（Cali），先在哥倫比亞踢球，並於今年夏季搬到阿根廷，自6月起效力於圖庫曼競技俱樂部（Atletico Tucuman），並於2021至2022年間賽季出場7次。

只不過就在11月29日進行訓練期間，安德烈斯巴蘭塔突然昏倒，儘管搶救超過40分鐘，並使用電擊器，最終仍宣告不治。圖庫曼競技俱樂部透過官方推特證實安德烈斯巴蘭塔的死訊，俱樂部發言人說，「我們很遺憾通知大家，安德烈斯巴蘭塔去世了」。阿根廷足球協會（AFA）也發文表達哀悼，並向家屬致上慰問。

Atlético Tucumán lamenta confirmar el fallecimiento del futbolista colombiano Andrés Balanta. Abrazamos y acompañamos con profundo respeto a sus familiares y amigos en este momento. 由 Atlético Tucumán 發佈於 2022年11月29日 星期二

當地媒體La Gaceta指出，安德烈斯巴蘭塔2019年效力於哥倫比亞卡利體育（Deportivo Cali）期間，也曾在上午訓練期間昏倒失去意識，但當時所有檢查結果均無異常。

安德烈斯巴蘭塔的離世讓球迷感到相當不捨，其中一名球迷提到，「這麼快就走讓人難過，我也向他的家人、朋友、俱樂部成員致上誠摯慰問，願上帝保佑」。