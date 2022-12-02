日本神逆轉「晉級16強」球迷嗨翻　喊話首相岸田：全國放假！

▲日本教頭森保一再次展現「神調度」。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

日本1日凌晨在小組賽最終戰擊敗強敵西班牙，成功以分組第1晉級16強，而日本此次世界盃屢次跌破眾人眼鏡，更創下多項紀錄，引發熱議。推特熱搜榜上同時也被世界盃相關詞條佔據，包含「日本勝利」、「晉級16強」、「世界盃」等，還有大批日本網友向首相岸田文雄喊話，在這個重要的日子，應該盡快宣布全國放假。

▲日本成功以分組第1晉級16強。（圖／路透）



日本先前對上哥斯大黎加一戰以0比1吞敗，儘管教頭森保一出面道歉，但球隊仍然遭到痛罵，日本網友甚至紛紛開始「尋找戰犯」。沒想到1日凌晨對上強敵西班牙，卻爆冷門獲勝，成功晉級16強賽。最令人驚訝的是，在西班牙戰中，日本全場的控球率僅17.7%，是世界盃目前的最低紀錄，在如此劣勢中，仍成功逆轉贏球。

獲勝消息傳回日本後，舉國同慶，就連首相岸田文雄也發文祝賀。岸田寫道，「戰勝西班牙！恭喜國家隊以分組第1在世界盃成功晉級！森保教頭、各位選手在極大的壓力下，在這場最為重要的戰役中留下完美的結果。我衷心向各位的奮鬥致上最高敬意。同時我也想與國民一同分享晉級的喜悅。」

▲日本網友喊話岸田，要求宣布全國放假。（圖／推特）

▲幸運網友的公司主動放「晉級假」。（圖／推特）

▲網友決定自己給自己放假，慶祝日本成功晉級。（圖／推特）



不僅如此，岸田文雄也親自致電日本足協會長田嶋幸三表達感謝與祝賀之意。對此，日本網友在喜悅之餘，也不斷呼籲首相岸田文雄宣布全國放假，一同歡慶這個值得紀念的日子。

事實上，推特就有網友表示，由於日本成功晉級16強，公司主動宣布放假。也有網友直言，雖然公司沒有放假，但是他已經決定「自己替自己放假」。

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