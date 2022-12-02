南非總統靠「賣水牛」賺進千萬　陷貪汙醜聞將面臨彈劾

▲南非總統拉瑪佛沙陷貪汙醜聞，將面臨國會彈劾。（圖／路透）

實習記者任庭儀／編譯

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）的副業是野生動物經銷商，透過販賣水牛賺進千萬。他近日被指控隱匿2020年一起盜竊案，涉案金額高達400萬美元（約新台幣1.2億元），目前正在接受調查。外界猜測他可能因此面臨彈劾下台，更會影響他贏得連任的機率，南非貨幣蘭德也因政治動盪暴跌。

綜合路透社、衛報等外媒報導，拉瑪佛沙被指控隱瞞一樁2020年發生在他私人農場的竊案。據悉，竊賊偷走了拉瑪佛沙藏在真皮沙發裡的大量現金，總額超過400萬美元（約新台幣1.2億元），然而拉瑪佛沙卻沒有向警方報案，反而非法拘禁竊賊進行審問，最後甚至賄賂竊賊要他保密。

議會成立小組對此展開調查，發現拉瑪佛沙有違反憲法、總統誓言的嫌疑。

▲拉瑪佛沙在2018年贏得大選，成為南非最高領導人。（圖／路透）



反對黨民主聯盟黨（Democratic Alliance）黨主席史汀胡辛（John Steenhuisen）表示，「調查報告顯示，拉瑪佛沙總統確實很可能違反了一些憲法條款，我們將會持續進行針對他的彈劾程序，他必須提供更好、更全面的解釋。」

拉瑪佛沙則堅稱，那筆錢是他將私人農場的水牛出售給一名蘇丹商人得來的，並在調查結果發布後表示，「在我擔任總統期間，我一直在努力，不僅遵守我的誓言，也樹立尊重憲法的榜樣。我否認我以任何方式違反了這個誓言，也否認任何針對我的指控。」

外界猜測拉瑪佛沙可能因此面臨彈劾下台，南非貨幣蘭德也因此暴跌，重挫南非股、匯市，蘭德兌美元一度下跌逾4%。

▲南非前總統朱瑪2017年遭拉瑪佛沙罷免。（圖／路透社）



拉瑪佛沙是知名野生動物貿易商，透過販賣水牛發家致富成為千萬富翁，在2017年罷免前總統朱馬（Jacob Zuma），一年後率領非洲民族議會（African National Congress, ANC）贏得大選，成為南非最高領導人。

他曾誓言「打擊腐敗」是他總統任期的首要任務，如今卻在尋求連任之時爆出醜聞，此案結果很可能會影響他贏得連任的機率。