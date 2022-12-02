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德官員預想「解放軍2027攻台」　擬大修對中經貿政策

▲▼ 圖為德國及中國國旗在天安門廣場飄揚。（圖／路透）

▲圖為德國及中國國旗。（示意圖／路透）

中央社記者林育立柏林1日專電

德國官員預想中國將在2027年攻台，因此計劃大幅調整對中經貿政策，減少對中國的依賴。

德國網路媒體「前鋒」（The Pioneer）引述經濟部內部文件報導，官員預設中國最遲在2027年、也就是中國人民解放軍建軍100週年併吞台灣，鑑於德中經貿關係緊密，被北京勒索的可能性高，德國有必要減少對中國的依賴。

文件指出，對德國和歐盟來說，中國重要性與日俱增，反之中國對外依賴正在減少，為降低對中國的依存度，官員規劃在中國活躍的德商未來必須提交報告，政府也將減少對兩國經貿合作的支持。

此外，德國經濟部認為企業應分散市場，從中國轉移到亞太、拉丁美洲、非洲等未來市場，歐盟應與亞太國家推動自由貿易協定。

中國已連續6年位居德國最大貿易夥伴，尤其福斯汽車（Volkswagen，中國稱大眾汽車）、巴斯夫（BASF）、BMW等企業相當依賴中國市場。

這份文件還不是正式政策，不過可以看出德國正從與俄羅斯往來的經驗學到教訓，對中立場轉趨強硬。

德國總統史坦麥爾（Frank Steinmeier）日前表示，俄羅斯出兵烏克蘭證明「貿易不保證政治能愈走愈近」；中國對內打壓歧見，對外有霸權主張，西方有必要減少對中國的單方面依賴。

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