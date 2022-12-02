百年最大空難「馬航MH17案」檢察官不提上訴　3嫌終身監禁定讞

▲MH17殘骸。（圖／路透）



記者崔子柔／綜合報導

馬來西亞航空MH17航班2014年於俄羅斯邊境的烏東頓內茨克上空被擊落，機上298人全數罹難，是21世紀以來死亡人數最多的空難。荷蘭檢察官表示，3名嫌犯仍在逃，他們不會對審判結果提出上訴，因此結果已定讞。

根據路透社報導，檢察官認為，若繼續上訴讓判決結果仍有不確定性，將對罹難者家屬造成極大負擔，另外，審判過程也讓家屬充分了解MH17事件，他們對於案件「清晰度」頗為滿意。

▲馬航MH17班機在烏克蘭東部遭飛彈擊落，此後美政府禁止該國航空業者在該地進行民航活動。（圖／達志影像／美聯社）



檢察官指出，被定罪的3人分別是前俄羅斯情報人員吉爾金（Igor Girkin）和杜賓斯基（Sergey Dubinskiy），以及烏克蘭分離主義領導人哈琴科（Leonid Kharchenko），他們仍在逃，且沒有在14天期限內提出上訴，因此判決定讞且不可撤銷。

檢方先前以謀殺和導致飛機墜毀的罪名，向法院求處4人無期徒刑，荷蘭法院上月裁定3名嫌犯罪名成立，判處終身監禁，另名俄國人普拉托夫（Oleg Pulatov）被無罪釋放。

法院提到俄國稱控制了頓內次克人民共和國，而嫌犯隸屬在此。俄羅斯則否認與MH17事件有關，並稱這是個「可恥」的判決。