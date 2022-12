匿名者動手了！癱瘓大陸政府網站、曝警政高層名單　力挺白紙革命

▲駭客組織「匿名者」宣布支持中國「白紙革命」示威者。(圖/路透社)

記者趙蔡州/綜合報導

全球最大的駭客組織「匿名者」(Anonymous)11月29日在推特宣布展開「白紙行動」(#OpWhitePaper),攻擊中國政府機構網站、曝光中國政府高層身分證及警察名單,以支援在中國各地發動抗議的中國公民,更提出包含「取消(國家)主席職務終身制」在內的5大訴求。

#Anonymous stands with the citizens of #China against their oppressive regime

China, you cannot stop us

You should have expected us before abusing your power against your citizens who want democracy and freedom

We are announcing #OpWhitePaper engaged pic.twitter.com/kWbh18K9Gu