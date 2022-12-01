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賓拉登兒回憶恐怖童年！寵物被強捉測試生化武器　學習用AK47步槍

▲▼2008年，賓拉登26歲的兒子奧瑪爾與他52歲的妻子決定搬到英國同居。（圖／達志影像／newscom）

▲2008年，賓拉登26歲的兒子奧瑪爾與他52歲的妻子決定搬到英國同居。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合報導

蓋達組織（Al-Qaeda）創辦人奧薩瑪•賓•拉登（Osama Bin Laden）被美國聯邦調查局（FBI）認定為2001年911恐怖攻擊事件的主謀，他至少有26名子女，其中一名兒子奧瑪爾日前接受專訪時透露，他的童年生活充滿各種衝突，包括被父親逼迫用AK47步槍射擊，且他還發現自己飼養的寵物狗竟被父親拿來測試化學武器。

根據《鏡報》，賓•拉登的其中一名兒子奧瑪爾（Omar Bin Laden）今年41歲，他本周接受《太陽報》採訪時透露，他在阿富汗多拉波拉（Tora Bora）洞穴的童年生活充滿了衝突，他深信自己是911軍閥的「另一個受害者」，在身心靈皆受到嚴重的衝擊與傷害，其中傷他最深的莫過於自己的寵物被父親拿來測試化學武器。

奧瑪爾回憶起他是如何親眼見證父親與他的追隨者們對他飼養的寵物使用致命的化學武器，「他們竟然在我的狗身上嘗試那些武器，這點惹得我很不高興。我只能盡力去忘記所有不愉快的時光，但這點其實很難，因為你無時無刻都在受苦。」

童年時期的奧瑪爾被迫觀看，他父親的追隨者們如何在他的寵物狗身上測試化學武器，最後導致愛犬身亡。奧瑪爾還被帶進父親•賓•拉登的恐怖分子訓練營，學習如何使用AK47步槍、以及駕駛俄羅斯坦克，父親賓•拉登似乎想將他培育為下一代的接班人。

只不過當奧瑪爾長大後，他做出了一個可以稱作是「勇敢」的決定，那就是逃離恐怖的生活、與他的父親說再見，這個決定激怒了賓•拉登。奧瑪爾表示，「我已經受夠了這個世界，但他對我的離開感到很不高興。」

至2001年9月11日爆發恐怖攻擊時，奧瑪爾早就與賓•拉登斷絕父子關係，直到再過了10年，父親賓•拉登2011年最終被美軍殺害時，他幾乎都未曾感覺到過悲傷。

據悉，奧薩瑪•賓•拉登留下的妻子與子女們大多在沙烏地阿拉伯隱姓埋名過生活，且受到建築特許致富的「賓拉登家族」庇護，其中奧瑪爾當初就拒絕加入聖戰行列，他跟著家族領袖巴克•賓•拉登（奧薩瑪的異母胞兄）從商，經營廢鐵買賣，目前則是一名藝術家，最喜歡畫山。

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