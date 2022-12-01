紐約男「狂揍亞裔婦125拳」吐口水全被拍　仇恨犯罪判入獄17.5年





▲大樓監視器拍下男子施暴過程。（圖／翻攝自Twitter）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約州42歲男子埃斯科(Tammel Esco)被監視器拍到，突然對一名不認識的67歲亞裔老婦人拳打腳踢，一共狂揍125拳，把人打到腦部流血、臉部多處骨折，近來因一級仇恨攻擊罪成，被判入獄17.5年。

當局表示，埃斯科被控今年3月11日下午6時在揚克斯市(Yonkers)一棟大樓，突然攻擊67歲菲律賓裔老婦人，攻擊過程中不但辱罵許多種族歧視字眼，狂揍對方125拳，把人狠狠踩在腳下7次，還吐口水，行徑十分惡劣。

受害婦女送醫發現頭部流血，臉處多處骨折，頭部和臉部有許多瘀傷與撕裂傷，上月29日她出庭表示，她在當地已經居住長達24年，因為遭到埃斯科的無情攻擊，讓她感覺自己好像失去這個被她認為是家的地方。

受害者表示，「一個完全陌生的人，只因為我的族裔，就無情對我吐口水、毆打和踢我100多下」，希望司法能為她伸張正義，避免類似事件再次發生。

當局最後重判埃斯科17.5年刑期，檢察官洛卡(Miriam Rocah)在記者會中表示，這是他在當地看過最惡毒、最令人震驚的仇恨犯罪之一，「這起案件不只給受害者和家屬帶來創傷，也對她的鄰居、社區、整個在美亞裔族群都帶來傷痛」，未來會繼續致力於為受害者伸張正義，打擊仇恨犯罪。