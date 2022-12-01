15歲少年寫長信「挽留梅西」別退國家隊！　6年後兩人一起踢進16強

▲阿根廷球王梅西（右）與第一次代表國家征戰世足的21歲小將費南德茲（左）。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

阿根廷在本屆世界盃中倒吃甘蔗，輸給沙烏地後連續踢贏墨西哥和波蘭，以分組第一之姿晉級。梅西（Lionel Messi）在世足的「最後一舞」尚未止步，但其實6年前他一度宣布退出阿根廷國家隊，當時一名15歲少年寫下長信鼓勵梅西，「希望你能踢得快樂」，如今他已是阿根廷隊中受矚目的21歲新星費南德茲（Enzo Fernandez）。

35歲的世界籍球星梅西2016年出戰美洲國家盃，對上智利的決賽中卻在十二碼PK戰時失利，阿根廷最終吞敗。這一役讓梅西一度宣布退出國際賽，他受訪時表示，「對我來說國家隊已經結束了，我已盡了一切努力，沒拿冠軍令人很受傷。」當時年僅15歲、尚未入選球隊的費南德茲就在臉書寫下長文，挽留偶像梅西，「請考慮留下來，若留下來，也要踢得開心。」

La carta que Enzo Fernández le escribió a Lionel Messi, cuando se enteró que quería dejar la selección.



“Jugá para divertirte que, cuando vos te divertís, no te das una idea de lo que nos divertimos nosotros”.



Pelos de punta. Increíble. pic.twitter.com/uB79s3PuJn — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 27, 2022

費南德茲在這封給「地表上最好的球員」的信中寫道，「我們該怎樣才能說服你呢？我們從未承受過你肩上1%的壓力，早上醒來看著鏡中的自己，你知道有超過4千萬人希望你表現完美，但荒謬的是，這是他們強加於你、要求你的。」他不強求梅西，但仍希望他能考慮留下，「看到你穿著淺藍與白色相間條紋球衣踢球是世上最大的驕傲！」

費南德茲文末鼓勵梅西，「希望你能踢得快樂，因為當你開心享受著踢球時，你不知道這會帶給我們多大的快樂，謝謝你！」梅西當時在2個月後決定重回國家隊，這封感人長信則在6年後突然在網路社群上瘋傳，因為費南德茲已經從15歲少年成為21歲本菲卡新星，還在世足場上和偶像梅西一起為阿根廷效力。

El golazo de Enzo Fernández desde este ángulo es diez veces mas golazo. Por favor pic.twitter.com/6H5oydUL0Z — Pablo Giralt (@giraltpablo) November 26, 2022

費南德茲本屆世足出賽3場，繳出1進球、1助攻的佳績，更以21歲又317天成為僅次於梅西之後阿根廷最年輕的世界盃助攻球員。費南德茲取得他在世界盃首顆進球後梅西在受訪時讚賞他，「Enzo進球我並不感到訝異，我瞭解他，我每天都看到他訓練。他值得有這樣的表現，因為他是一名出色的球員。」費南德茲無疑是最成功的「迷弟」，還被拍到贏球後在場上擁抱、親吻梅西。

Enzo Fernández dándole besos a Messi pic.twitter.com/bFhvBoMEyH — jessi. (@jessidp_24) November 27, 2022

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