新加坡、紐約並列「生活成本最高」城市！　全球平均漲幅達8.1％

▲新加坡在過去10年中，曾8次奪下榜首。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

今年全球飽受通貨膨脹之苦，根據最新調查，今年紐約與新加坡並列，成為全世界生活成本最高的城市，這也是新加坡在過去10年中，第8次奪下榜首。調查指出，受到烏克蘭戰爭和供應鏈混亂等因素影響，全球172個主要城市的生活成本在過去一年飆升了8.1％。

根據《彭博》報導，英國《經濟學人》智庫（Economist Intelligence Unit）公布的2022年全球「生活成本最高」城市排名，美國紐約和新加坡共同奪下第一，這也是新加坡在過去10年中，第8次奪下榜首。去年榜首以色列特拉維夫（Tel Aviv）則降至第三，香港與美國洛杉磯則並列第四。

▲紐約首度拿下第一。（圖／CFP）



受到烏克蘭戰爭和供應鏈混亂等因素影響，全球172個主要城市的生活成本在過去一年飆升了8.1％；亞洲城市出現了房價飆漲，平均生活成本漲幅為4.5％。

經濟學人「全球生活成本調查」主管杜特（Upasana Dutt）表示，戰爭加上西方對俄羅斯的制裁，還有中國的清零政策重創供應鏈，加上利率上升和匯率變化，嚴重影響全球生活成本，且今年的房價平均漲幅是過去20年來最強勁的。

調查顯示，日本東京和大阪的排名受到低利率影響，下降至第24與33名；美國共有22個城市上榜，且排名全都上升，舊金山更一口氣從去年的第24名飆升至第8名。

擠入前10名的城市依序為新加坡、紐約（美國）、特拉維夫（以色列）、香港、洛杉磯（美國）、蘇黎世（瑞士）、日內瓦（瑞士）、舊金山（美國）、巴黎（法國）、哥本哈根（丹麥）與雪梨（澳洲）。

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