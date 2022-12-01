南韓政府步步進逼！施壓貨運工會「重返崗位」　罷工恐致首都缺油

▲南韓貨運工會發起罷工，釜山市南區集裝箱散落堆積，停滿了停止運行的貨車。（圖／CFP）

記者羅翊宬／編譯

南韓貨運工會盼政府能永久實施「安全貨運費率制度」，透過保障基本收入降低過勞、超載、超速等事故，不過態度強硬的南韓政府卻執意推出日落條款、且不願擴大實施範圍。全國大罷工至今邁入第8天，雙方第2次談判破局後，不僅水泥業深受其害，就連加油站儲油也只剩2至3天，政府擬撤回油價補助金。

根據《韓聯社》，南韓國土交通部與貨運公會昨（30）日下午2時進行第2次的談判，不過雙方激烈叫囂、互罵40鐘後，談判再度宣告破裂，國土交通部長元喜龍甚至於談判1小時前，在前往水泥運輸業現場視察時擺出強硬態度，「沒有所謂的協商」，強調政府回歸談判桌只為了解決現況。

自從南韓總統尹錫悅首先針對2500名水泥運輸司機下達強制開工令後，由於若不依規定重返工作崗位，恐怕得面臨3年以下徒刑或罰金（刑事處罰），因此更加牽動起貨運工會的怒火。

在下達強制開工令一天後，南韓政府研擬從水泥、製鐵、貨櫃等方向開始擴大開工令的實施範圍。元喜龍甚至表示，政府已著手考慮撤回對貨運業的「油價補助金」，且研擬向貨運工會提出民事損害賠償訴訟；南韓總統辦公室更強硬表態，將斟酌是否推動全面廢除所謂的「安全貨運費率制度」。

元喜龍激動宣告中斷談判，「若雙方要這樣對話，還是不要溝通比較好！」

▲京畿道義王市堆滿集裝箱，貨運卡車則停在一旁。（圖／CFP）

自從貨運工會發起大罷工後，不僅水泥業、營建業因無法收到建材原料導致施工中斷，就連向加油站提供油品的儲油設施恐也受到影響，全羅南道僅有3處儲油設施，其中麗水市某儲油設施的出貨量已大跌9成、木浦市的儲油設施出貨量則減至57.7%。

南韓政府某高層關係人士證實，首都圈加油站的儲油量僅剩下2至3天。為了不讓汽油供應出問題，南韓政府已啟動緊急應對機制，投入軍方的油罐車協助運油。

就連製造業也深受貨運工會罷工影響！錦湖輪胎在光州廠、谷城廠的產量從1日起已下跌2至3成，目前不僅無法透過貨運搬入原物料，就連產製成品也無法從工廠輸出，若罷工問題未獲解決，則工廠運作恐難以撐到下周。

另外，自從南韓政府下令強制開工以後，罷工後的水泥出貨量從平時的5%略微增長到平時的25至30%。

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