夫妻中獎5400萬　兒子「剃度出家」現場灑錢！民眾搶破頭拿雨傘接

▲泰國一對夫妻買彩券中大獎，便在兒子出家儀式時灑錢慶祝。（圖／翻攝自YouTube，下同）

記者張寧倢／編譯

泰國一名女子買彩券連中大獎，彩金高達5403萬泰銖（約新台幣4733萬元），她和丈夫原本就已經安排好兒子要剃度出家，加上剛好中獎，於是決定在出家受戒儀式上「大灑錢」，夫妻準備了一共10萬泰銖（約新台幣8.7萬元）現鈔和10條金項鍊，出動吊車高空灑幣，吸引大批民眾到場撿錢，還有人搶到受傷。

根據泰國「Sanook」報導，泰國中部華富里府一名在建築公司上班的女子施麗桃（Siridao Chao Lopburi）上月中旬買了幾張彩券，11月6日開獎時發現其中2種不同類型的彩券竟然分別中了至少4800萬泰銖和600萬泰銖，合計中獎金額高達5403萬泰銖，讓她直呼不可思議。

然而，她和丈夫早就依照泰國法律為兒子安排短期出家，並且選定在11月27日為他舉行出家儀式，既然中了大獎，夫妻倆就想辦得盛大一些，因此準備了價值10萬泰銖的100銖面額現鈔與10條金項鍊準備發送給現場的民眾。遊行隊伍從家中出發，抵達寺廟時有上百人已經聚集在廟前。

泰媒新聞畫面可見，施麗桃除了親自灑錢之外，還請來她的父親站上吊車鐵籠，從10公尺高空灑下大把現金，現場民眾爭先恐後地伸手撿錢，甚至拿出雨傘來接。據信，灑錢活動大約進行了15分鐘就結束，有人很滿意戰果，也有人空手而歸，還傳出有人受了一些小傷，不過活動仍圓滿落幕。

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