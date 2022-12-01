人性超越國籍！伊朗球員場內痛哭　美國球員「緊緊擁抱」畫面瘋傳

▲美國後衛羅賓森（Antonee Robinson）緊緊擁抱伊朗球員里薩伊安（Ramin Rezaeian）。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

美國在世足小組賽中以1比0的成績擊敗伊朗，順利晉級16強。伊朗球員在賽後難掩失落情緒，美國球員看見後立刻上前給了他深深的擁抱，而他也直接哭倒在對方肩膀上。畫面在推特曝光後，球迷也紛紛大讚，「人性大於國籍，這就是真正的體育精神。」

USA’s Antonee Robinson consoles Iran’s Ramin Rezaian after America’s victory. Iran’s regime has tried hard to brainwash its people against the US, but most Americans who’ve been to Iran will tell you it’s among the friendliest places they’ve ever visited. pic.twitter.com/GbyPFMEMVL — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) November 30, 2022

卡達世界盃B組最後一輪賽事11月30日凌晨3點登場，這也是美國與伊朗相隔24年再度對決，但最終美國以1比0的成績擊敗伊朗，以分組第二晉級16強。終場哨音響起後，伊朗球員里薩伊安（Ramin Rezaeian）難掩失落情緒，但此時美國後衛羅賓森（Antonee Robinson）立刻走上前，對里薩伊安說了幾句話後，就給了他一個深深的擁抱。

從推特上曝光的畫面可以看到，此時里薩伊安再也忍不住激動情緒，直接靠在對方的肩膀上痛哭。在近30秒的影片中，他們不斷拍著彼此的肩膀和背，互相鼓勵也互相安慰，讓球迷們感動不已。

網友們紛紛在推特留言表示，「我們不要忘記這些勇敢的球員」、「人性大於國籍，這就是真正的體育精神」、「這是美國和伊朗政府之間的問題，完全不是公民的問題」、「體育是全世界唯一能聚集人心的活動」、「這個世界需要更多的愛」。

▲伊朗足球隊在首場賽事中拒唱國歌。（圖／路透）



事實上，在伊朗足球國家隊前往卡達比賽之前，伊朗國內就爆發嚴重的反政府示威，在當局強硬鎮壓下造成數百人死傷，而伊朗球員也選擇在首場對戰威爾斯的賽事中，全體噤聲拒唱國歌，表達對國內抗議群眾爭取基本人權的支持。

不過，伊朗球員在第二、第三場比賽又再度開口唱國歌，消息人士指出，他們在首場比賽結束後就收到來自伊朗官方的威脅，警告球員若不唱國歌，還留在伊朗的家人就會面臨監禁和酷刑，而現在外界也相當擔心，這些伊朗球員們回國後可能會面臨的處境。

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