41歲女「在家被斬首」陳屍廚房地板　鄰居目睹怪男全身血竄逃社區

▲警方前往民宅,發現分屍命案。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

美國賓州費城警方在一戶民宅中發現一具被斬首的女子屍體,死者為一名白人女性,陳屍在廚房地板上,場面看起來宛如恐怖片場景。最新消息傳出,死者是41歲女子萊拉(Leila Al Raheel),目前已逮捕34歲男子謝里夫(Ahmad Shareef)到案。

費城警方上月29日中午12時45分接到報案電話,前往馬吉大道(Magee Avenue)300街一棟房屋中,發現女子萊拉遭人斬首,全身是血陳屍在廚房地板中,當時現場還有一名目擊證人。

#UPDATE: @PhillyPolice announce arrest of 38-yo Ahmad Shareef charged w/ murder and other offenses. Police say he decapitated his partner, 41 yo Leila Al Raheel Tues in NE Philly on Magee Ave. Shareef was found several blocks away. Police have recovered a knife. @CBSPhiladelphia pic.twitter.com/rfvjotPZFu