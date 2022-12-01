因性別年齡才會晤？紐國總理阿爾登妙回記者：你會這樣問歐巴馬嗎

▲阿爾登與馬林在紐西蘭奧克蘭總督府合影。（圖／CFP）

記者羅翊宬／綜合報導

紐西蘭總理阿爾登（Jacinda Ardern）、芬蘭總理馬林（Sanna Marin）是全球最年輕的女性領導人之一，兩人的年齡又相近，她們於當地時間11月30日在奧克蘭召開聯合記者會，豈料現場有記者問及兩人會晤的原因是否為年齡相仿，對此阿爾登言談中妙語如珠，「有人會這樣問歐巴馬嗎？」

根據《衛報》，馬林是首次國是訪問紐西蘭的芬蘭總理、她也是首度造訪紐西蘭，她與阿爾登在雙邊會談中肯定了紐西蘭與芬蘭之間的友好關係，她們同意將致力於增加雙邊貿易機會、共同面對氣候變遷與深化兩國關係。

阿爾登與馬林表示兩人在重要議題上達成一致共識，尤其是堅定民主價值觀，因為這是開放、寬容、韌性、平等社會的基礎，「我們都堅定致力於多邊主義與基於規則的秩序，這是1945年以來支撐全球和平繁榮的基礎。」

不過現場卻發生一段意外的插曲！一名記者在提問中暗示，一些人可能以為她們舉行雙邊峰會是因為紐西蘭、芬蘭擁有相似的人口結構，且「兩人都是年輕的女性領導人」；對此提問，馬林旋即回應，她前往紐西蘭會晤阿爾登是因為她們都是一國的「總理」。

至於阿爾登則妙語如珠回覆，「我想知道是否有人問過，美國前總統歐巴馬和約翰•凱伊（John Key，前紐西蘭總理）是否因為年齡相仿而相識。當然，我們兩國在政界的比例上，男性所占比率更高，這是無法抹滅的事實。不過兩名女性的相遇，並非僅僅因為她們的性別。」

另外，對於從2月底持續至今的俄烏戰爭，阿爾登坦言俄羅斯侵略烏克蘭，導致這種基於規則的秩序（民主價值觀）在全球面臨到壓力，「不過我也深知，俄烏衝突實際上就發生在芬蘭家門口，我讚賞馬林總理對這場戰爭的深刻見解，當然我也清楚它可能對歐洲和全球安全產生的持久影響。」