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68歲老翁太孤單！養「120kg大野豬」當寵物　慘被獠牙猛頂刺死

▲▼泰國68歲老翁養野豬當寵物，最終被野豬獠牙刺死。（圖／翻攝自thethaiger）

▲68歲老翁養野豬當寵物，最終被野豬獠牙刺死。（圖／翻攝自thethaiger，下同）

記者張寧倢／綜合外電報導

泰國甘烹碧府（Kamphaeng Phet）一名68歲獨居老翁養了一隻野豬當寵物，幼豬時期很受歡迎，附近鄰居還會帶蔬果餵給牠吃，到最後野豬長胖到120公斤重，而且還長了2顆獠牙，行為展現出野性。老翁某天想把牠趕進圍欄時，野豬突然朝他衝撞猛頂，獠牙刺穿老翁大腿，導致他失血過多身亡。

▲▼泰國68歲老翁養野豬當寵物，最終被野豬獠牙刺死。（圖／翻攝自thethaiger）

▲泰國老翁平時把野豬養在豬圈裡，下午過後會帶牠出來散步放風。

綜合英國《鏡報》、泰國「The Thaiger」報導，68歲的老翁蘇利旺（Amnuay Suriwong）因為平時一個人住很孤單，想養寵物陪伴自己，於是他買來一隻小野豬，並在屋外設置一個豬圈。老翁54歲的親戚透露，蘇利旺每天下午會讓野豬出來放風、吃草，然後再把牠趕回圍欄裡，起初野豬完全沒有攻擊性，很受到當地人歡迎，還會有人特地帶蔬果來餵豬吃。

▲▼泰國68歲老翁養野豬當寵物，最終被野豬獠牙刺死。（圖／翻攝自thethaiger）

▲野豬最後長胖到120公斤重，鄰居也不敢隨意靠近。

這名親戚表示，隨著時間過去，最後野豬長胖到120公斤重，還長出2顆獠牙，性格也比過去凶猛，所有鄰居開始害怕這頭野豬，也漸漸遠離蘇利旺的房子。不料悲劇發生，蘇利旺11月24日晚間8時左右在把牠趕回豬圈時，野豬突然抓狂攻擊飼主，親戚聽見蘇利旺求救聲後出門一看，發現他已經躺在屋外的竹蓆上血流不止。

報導指出，蘇利旺在急救部門趕到之前就當場去世，醫護人員發現野豬獠牙刺穿他的大腿內側後，留下2處明顯傷口，據信他是因為失血過多而死亡，遺體已經送至醫院進行驗屍，親屬正在為他準備後事，也沒有要求當局介入調查。另外，野豬攻擊飼主後逃得不見蹤影，後來當地人因為害怕再被攻擊而進行追捕，最後被居民射殺死亡。

報導稱，野豬曾被泰國當局列為受保護的野生動物，但因為野豬肉在泰國民間深受喜愛，為了方便業者飼養和出售野豬肉，才將其從受保護清單中除名。

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