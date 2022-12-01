　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

亞契王子正面照曝光！　「紅捲髮配無辜小眼」超像老爸哈利

▲▼亞契王子正面照曝光。（圖／翻攝自推特）

▲亞契王子正面照首度曝光。（圖／翻攝自推特，下同）

記者張方瑀／綜合報導

英國哈利王子與夫人梅根（Meghan Markle）在2019年生下長子亞契（Archie），但除了剛出生時在襁褓中的模樣，還有一張全家福的側臉照外，亞契王子幾乎沒在螢光幕前出現過。結果梅根日前和友人視訊時，亞契首次正面曝光，紅色的捲髮和配上一雙無辜的眼睛，像極了父親哈利。

▲▼亞契王子正面照曝光。（圖／翻攝自推特）

根據《紐約郵報》報導，梅根11月30日和前民主黨全國委員會（DNC）主席唐納（Donna Brazile）、家庭諮詢機構Full Circle Strategies創辦人艾迪（Jotaka Eaddy）進行視訊通話的畫面在推特曝光，而畫面中梅根正抱著3歲的亞契，模樣相當可愛。

▲▼哈利和梅根拍攝全家福，女兒莉莉貝首度亮相。（圖／翻攝自IG／alexilubomirski）

▲哈利和梅根拍攝全家福。（圖／翻攝自IG／alexilubomirski）

可以看到亞契有一頭紅色的捲髮，無辜的眼神和稍微噘起的小嘴，像極了哈利王子。相較於1歲的妹妹莉莉貝（Lilibet）曾對外公開生日紀念照，亞契除了剛出生仍在襁褓中的模樣，還有一張全家福的側臉照外，幾乎沒有正面曝光過。

▲▼威廉王子與凱特王妃出訪美國。（圖／路透）

就在亞契正面照首度曝光的當天，威廉王子與凱特王妃正巧剛抵達波士頓，展開為期三天的訪問，這也是兩人睽違8年再次出訪美國。威廉與凱特將於2日參加「為地球奮鬥獎」頒獎典禮，正巧也在波士頓的美國總統拜登（Joe Biden）也會和兩人會晤，但細節尚未確定。

楊永明20分鐘帶你聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

氣泡水喝起來！買一箱送一箱才598元

ET快訊
冷空氣接力襲台！鄭明典曝「全面入冬」時間點
快訊／31元買手搖杯中發票200萬特獎！　8名幸運兒花百元內
快訊／淡水「情侶禁地」黑衣女墜河　警消送醫搶救
史上最高金額搶匪出獄了！「抱怨2件事」曝未來動向
陸球迷看世足轉播「畫面變黑白」　氣瘋：怎麼看球
Netflix「12月片單」來了！　一排神作看到跨年
快訊／林書豪遭懲處！　CBA怒開罰
女同事「像裸體」視角暈炸！　他狂盯：很影響我工作

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

夫妻中獎5400萬　兒子「剃度出家」現場灑錢！民眾搶破頭拿雨傘接

快時尚撐不住！　H＆M宣布：全球裁員1500人

賓拉登兒回憶恐怖童年！寵物被強捉測試生化武器　學習用AK47步槍

15歲少年寫長信「挽留梅西」別退國家隊！　6年後兩人一起踢進16強

歐盟執委會主席講錯話？　「烏克蘭10萬兵陣亡」整段被刪剪掉重發

人妻3年染7男！手機綁Google露餡　綠帽夫驚見性愛片「自家拍的」

紐約男「狂揍亞裔婦125拳」吐口水全被拍　仇恨犯罪判入獄17.5年

亞契王子正面照曝光！　「紅捲髮配無辜小眼」超像老爸哈利

南韓政府步步進逼！施壓貨運工會「重返崗位」　罷工恐致首都缺油

裸體救世足！24歲女球迷為巴西隊脫衣應援　「進1球就發1裸照」

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

最酷刺青？他把載具刺在手臂　實測結果嚇壞店員：真的能刷

趙小僑「第一個有女兒的生日」超日常　42歲才生...願「健康的活著」：陪她很久

夫妻中獎5400萬　兒子「剃度出家」現場灑錢！民眾搶破頭拿雨傘接

快時尚撐不住！　H＆M宣布：全球裁員1500人

賓拉登兒回憶恐怖童年！寵物被強捉測試生化武器　學習用AK47步槍

15歲少年寫長信「挽留梅西」別退國家隊！　6年後兩人一起踢進16強

歐盟執委會主席講錯話？　「烏克蘭10萬兵陣亡」整段被刪剪掉重發

人妻3年染7男！手機綁Google露餡　綠帽夫驚見性愛片「自家拍的」

紐約男「狂揍亞裔婦125拳」吐口水全被拍　仇恨犯罪判入獄17.5年

亞契王子正面照曝光！　「紅捲髮配無辜小眼」超像老爸哈利

南韓政府步步進逼！施壓貨運工會「重返崗位」　罷工恐致首都缺油

裸體救世足！24歲女球迷為巴西隊脫衣應援　「進1球就發1裸照」

「厚植新國力」中央地方聯手　桃園12／10歡慶移民節

山坡地偷倒大量廢土　桃園市府水務局科技執法...業者秒露餡

黑衣男砸10萬挑戰世足「串關」！　猜中有望抱回35.15萬

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」最大規模集點活動　天天豪灑12折券

金永大為世子嬪「活守寡」霸氣禁婚　IZ*ONE金珉周古裝飄仙氣

美麗華集團淡出！航運股志信大賣國票金2.48萬張

理財周刊／台股資金輪動有邏輯　下一個輪到誰？

韋禮安鬆口蜜月計劃！　2理由「不公開老婆長相」超浪漫

賣原味內褲被抓到！妹子委屈「有錢幹嘛不賺」哭了　他心寒想放生

理財周刊／全球罷工潮

高爾夫妹想上車辣度破表 鄉民晃暈：怎麼都看不完

國際熱門新聞

前CIA探員爆料「51區是真的」：我看過外星人

伊朗球員痛哭　美球員「緊擁對方」超感人

遭印度男當街強吻　正妹YTR狂喊：不要！

男女同志閃婚！她曝最大困擾

美股勁揚737點　台積電ADR漲4.6％

即／江澤民過世　普丁首發聲！

麥克風漏電　佳麗一碰抽搐10秒倒在舞台

彭博：美擬挹注3078億元　供台灣抵禦中國威脅

伴娘遲到害新娘被罰6千　爸冷回1句讓她心寒

白宮：拜登將赴台積電亞利桑那廠

長棍麵包　被授世界文化遺產地位

賽馬贏了他狂喜衝進跑道！　下秒遭撞飛爆血

Fed鮑爾演說放鴿　稱可能最快於12月放緩升息腳步

挑戰卡達尺度「最辣球迷」邪惡角度快掉出

更多熱門

相關新聞

梅根PO自拍催票　挨轟違反王室規定

梅根PO自拍催票　挨轟違反王室規定

英國哈利王子及妻子梅根2年前卸下王室資深成員職責，一家人移居美國加州，8日適逢美國期中選舉，梅根也在投完票後PO出自拍照，鼓勵民眾出門投票，卻被指違反王室成員政治中立的原則。

哈利王子「核彈級爆料」毀滅皇室！查爾斯震怒

哈利王子「核彈級爆料」毀滅皇室！查爾斯震怒

查爾斯三世宣布接任「哈利的榮譽軍銜」

查爾斯三世宣布接任「哈利的榮譽軍銜」

哈利回憶錄自稱「備胎」　明年1月上市

哈利回憶錄自稱「備胎」　明年1月上市

哈利梅根恐遭拔頭銜！她曝查爾斯「無情」一面

哈利梅根恐遭拔頭銜！她曝查爾斯「無情」一面

關鍵字：

亞契王子哈利王子梅根

讀者迴響

熱門新聞

TOYOTA入門小車不陽春、超帥氣

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

25歲湯佩姿病逝！卵巢癌「5種人容易得」發現已三四期

苦等555天口罩卻不脫！他曝「10字理由」

等到了！超商「咖啡買7送7」

戶外口罩解禁首日！他見「路上1景象」：自己好像沒穿褲子

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

泫雅分手有徵兆：他是瘋子！　3個月前提Dawn無奈「不想再聊他」

每平方公尺有5條蛇！一家5口登蛇島...竟慘遭滅門

保險員吞保費偽造紀錄　客戶氣炸提告

郭正亮揭露「侯友宜」的可怕：1人完全被邊緣

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

UNIQLO、GU感謝祭12／2開跑！

更多

最夯影音

更多
義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台
巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面