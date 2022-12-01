　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美國航母「林肯號」海上發生火災　9名水手受傷但不會返航

▲▼ 美國航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）。（示意圖／達志影像／newscom）

▲美國航空母艦「林肯號」驚傳起火事故，有9人受傷。（資料照／達志影像／newscom）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國海軍證實，美國航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）於11月29日上午發生火災，造成9名水手受傷。海軍第三艦隊發言人表示，受影響者僅為輕傷，已在艦上接受治療。目前林肯號位置距離南加州海岸約30英里（48.2公里）處，火勢「迅速」撲滅後將繼續執行任務。

綜合《福斯新聞》等美媒報導，美海軍第三艦隊發言人博伊爾（Samuel Boyle）中尉11月30日向媒體表示，尼米茲級（Nimitz-class）核動力航空母艦「林肯號」前一天上午發生火災，在沒有其他單位協助的情況下，小組迅速撲滅了火勢，有9名水手受到輕傷，其中大多數出現脫水症狀，所有傷者皆已在船上接受治療。

報導指出，博伊爾並未提供火災通報與撲滅的具體時間，起火原因仍在調查中。另外，火災發生時林肯號正在距離南加州海岸30英里處進行例行性任務，目前將繼續在該地區執行任務，不會返航。事實上，林肯號航空母艦戰鬥群8月份才剛結束了為期7個多月的西太平洋部署後返回美國，林肯號也剛在本周稍早離開聖地牙哥進行維修。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►氣冷雞滴雞精特價了！1749元買12包　原汁原味無添加

ET快訊
25歲「抗癌天使」病逝！　卵巢癌5種人容易得
9、10月發票中獎清冊將公佈！　千萬獎15張、200萬12張
遭指「生命只剩3個月」　唐玲崩潰發聲了
戶外口罩解禁首日！　他見「路上1景象」喊不自然
中油員工收賄21年貪3300萬！　「地下處長」下場曝
射殺台灣黑熊！　3人下場曝光
高嘉瑜為何不退黨？　她猜背後盤算：賭對就一飛衝天
快訊／柯文哲怒了！　「國、民2黨聯合汙錢」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國航母「林肯號」海上發生火災　9名水手受傷但不會返航

紐時：防疫掀民怨　悼念江澤民成為習近平新難題

彭博：美擬挹注3078億元　供台灣抵禦中國威脅

中國軍事擴張「不透明」還和俄合作　布林肯：北約很擔憂

賽馬贏了他狂喜衝進跑道！　下秒遭撞飛爆血

Fed放鴿消息激勵！美股勁揚737點　台積電ADR漲4.6％

接班裴洛西　傑福瑞斯將成美國會首位非裔黨團領袖

白紙運動後中共揚言堅決打擊　布林肯批軟弱表現

Fed鮑爾演說放鴿　稱可能最快於12月放緩升息腳步

長棍麵包被授予「世界文化遺產地位」　光法國一年就產出60億條

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

1.3億彰化員林一注獨得　開業22年「第5度開頭獎」

最酷刺青？他把載具刺在手臂　實測結果嚇壞店員：真的能刷

巨石強森曝14歲窮到天天偷零食　 重回舊地「掃空巧克力」揭超暖原因！

謝金燕「台灣怎可能有我滿意的價格」　為王偉忠接《營業中2》：海薛一筆XD

趙小僑「第一個有女兒的生日」超日常　42歲才生...願「健康的活著」：陪她很久

美國航母「林肯號」海上發生火災　9名水手受傷但不會返航

紐時：防疫掀民怨　悼念江澤民成為習近平新難題

彭博：美擬挹注3078億元　供台灣抵禦中國威脅

中國軍事擴張「不透明」還和俄合作　布林肯：北約很擔憂

賽馬贏了他狂喜衝進跑道！　下秒遭撞飛爆血

Fed放鴿消息激勵！美股勁揚737點　台積電ADR漲4.6％

接班裴洛西　傑福瑞斯將成美國會首位非裔黨團領袖

白紙運動後中共揚言堅決打擊　布林肯批軟弱表現

Fed鮑爾演說放鴿　稱可能最快於12月放緩升息腳步

長棍麵包被授予「世界文化遺產地位」　光法國一年就產出60億條

伊能靜駁婚變1天「親曝將返台」！　先飛紐約找兒：謝謝秦昊的包容

武陵櫻花季搶不到房！保證入住2飯店就近賞櫻花海　1人4100元起

殺害分屍84歲老父成人彘求輕判　檢察官：人倫慘劇請法院重判

影／吳怡農再戰立委：責任重大　努力爭取選民支持

屏東縣恆春出火地區營運移轉　縣政府啟動招商程序

市場買菜結帳大喊「我不要塑膠袋」　她掏出1神物！老闆笑送好康

KID正妹妻唯美孕肚照曝　「我的生命裡不能沒有她」

全國社區林業績優單位齊聚台東　走訪「金牌」認證社區交流

比利時面臨背水一戰　主帥駁內鬨傳聞：有些人只想看笑話

成大百人聲援「白紙運動」　手持蠟燭為烏魯木齊罹難者默哀

司機爆頭亡救到一半「白影」1秒飄出　影片曝光網驚：靈魂出竅

國際熱門新聞

美股勁揚737點　台積電ADR漲4.6％

即／江澤民過世　普丁首發聲！

男女同志閃婚！她曝最大困擾

彭博：美擬挹注3078億元　供台灣抵禦中國威脅

白宮：拜登將赴台積電亞利桑那廠

長棍麵包　被授世界文化遺產地位

Fed鮑爾演說放鴿　稱可能最快於12月放緩升息腳步

賽馬贏了他狂喜衝進跑道！　下秒遭撞飛爆血

伴娘遲到害新娘被罰6千　爸冷回1句讓她心寒

他趁黑五「瘋買300支iPhone」結帳完秒被搶！損失近300萬

白紙運動後中共揚言堅決打擊　布林肯批軟弱表現

接班裴洛西　傑福瑞斯將成美國會首位非裔黨團領袖

希望英國隊奪冠　女球迷要裸體直播24小時

金正恩女兒亮相不尋常！脫北議員：4代世襲

更多熱門

相關新聞

彭博：美擬挹注3078億元　供台灣抵禦中國威脅

彭博：美擬挹注3078億元　供台灣抵禦中國威脅

彭博記者今天在一則推文中表示，美國國會議員準備支持提供高達100億美元（約新台幣3078億元）的援助，加強台灣抵禦日益緊張的局勢及來自中國的威脅，作為折衷的年度國防授權法案一環。

中軍事擴張不透明還和俄合作　布林肯：北約很擔憂

中軍事擴張不透明還和俄合作　布林肯：北約很擔憂

4學生遭刺死　專家：恐是厭女魯蛇犯案

4學生遭刺死　專家：恐是厭女魯蛇犯案

男女同志閃婚！她曝最大困擾

男女同志閃婚！她曝最大困擾

風險日高！蘋果供應鏈減少在中國製造

風險日高！蘋果供應鏈減少在中國製造

關鍵字：

美軍航母航空母艦林肯號航母火災第三艦隊北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

口罩解禁6QA一次看！2類人要戴好戴滿

LINE「照片過期」1招避雷！還可當超胖雲端硬碟

登山客曾文水庫迷路驚見黑乾屍！

等到了！超商「咖啡買7送7」

每平方公尺有5條蛇！一家5口登蛇島...竟慘遭滅門

郭正亮揭露「侯友宜」的可怕：1人完全被邊緣

一不小心就噴錢！12月口罩、交通新制一次看

TOYOTA入門小車不陽春、超帥氣

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

37歲男星「剛結婚幾小時」身亡！新婚妻慟：本來要去拍婚照

邱議瑩開噴媒體「你好低喔」　劉寶傑：你好可怕

快訊／泫雅親口認分手Dawn　7年情斷「以後只是好朋友跟同事」

女高中生拿外送遭退學！校方被罵爆急改處分

黃暐瀚嘆：曾勸陳時中「學阿扁就贏」

全台最大爛尾樓基地荒廢30年　地方盛傳新任地主「將有新動作」

更多

最夯影音

更多
義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台

義大利「毒蠍」有錢買不到　科技新貴成死忠粉豪買3台
刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

刺青尪心疼老婆經痛躺床　拿暖暖包貼她肚子超有愛

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

尪騎腳踏車後座載老婆　一起步秒翹孤輪跌落地

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

周予天夜店摟妹回家..認了分手席惟倫　才剛跟她勾手出席王家梁婚禮

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面