美國航母「林肯號」海上發生火災　9名水手受傷但不會返航

▲美國航空母艦「林肯號」驚傳起火事故，有9人受傷。（資料照／達志影像／newscom）

記者張寧倢／綜合外電報導

美國海軍證實，美國航空母艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）於11月29日上午發生火災，造成9名水手受傷。海軍第三艦隊發言人表示，受影響者僅為輕傷，已在艦上接受治療。目前林肯號位置距離南加州海岸約30英里（48.2公里）處，火勢「迅速」撲滅後將繼續執行任務。

綜合《福斯新聞》等美媒報導，美海軍第三艦隊發言人博伊爾（Samuel Boyle）中尉11月30日向媒體表示，尼米茲級（Nimitz-class）核動力航空母艦「林肯號」前一天上午發生火災，在沒有其他單位協助的情況下，小組迅速撲滅了火勢，有9名水手受到輕傷，其中大多數出現脫水症狀，所有傷者皆已在船上接受治療。

報導指出，博伊爾並未提供火災通報與撲滅的具體時間，起火原因仍在調查中。另外，火災發生時林肯號正在距離南加州海岸30英里處進行例行性任務，目前將繼續在該地區執行任務，不會返航。事實上，林肯號航空母艦戰鬥群8月份才剛結束了為期7個多月的西太平洋部署後返回美國，林肯號也剛在本周稍早離開聖地牙哥進行維修。

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