伊朗球迷也不挺！上街狂嗨慶祝「輸給美國」　結果1男遭警槍殺亡

▲年僅27歲的沙瑪(Mehran Samak)遭伊朗安全警察槍殺身亡。(圖/翻攝自推特)



記者張方瑀/綜合報導

伊朗在卡達世足最後一輪小組賽中,以0比1的成績輸給美國,無緣晉級16強,但相較於其他國家球迷在淘汰時的崩潰,伊朗許多球迷則是歡欣鼓舞跑到街上慶祝,導致有一名男子遭安全警察開槍擊中頭部身亡;伊朗球員也在IG發文哀悼,「總有一天真相會公之於眾。」

A 27 year old Iranian Mehran Sammak was killed by the Islamic regime after being shot during the celebrations of the USA beating Iran in the World Cup. #IranRevoIution pic.twitter.com/FCFI98CWdh

根據《衛報》報導,年僅27歲的沙瑪(Mehran Samak)11月29日晚間在伊朗西北部安扎利港(Bandar Anzali)遭安全警察開槍擊中頭部身亡,原因竟是他在伊朗輸球後,開車到大街上按喇叭慶祝。

本屆世界盃足球賽開始之前,伊朗國內因庫德族女子艾米尼(Mahsa Amini)之死引爆示威潮,當局強力鎮壓,目前已造成至少448人死亡,其中包含至少60名兒童,還有1.8萬人被拘捕;伊朗國家隊球員在首場對上威爾斯的賽事中,也全體噤聲拒唱國歌,表達對國內爭取基本人權的支持,但後續賽事疑似遭威脅施壓,球員只能繼續開口唱歌。

Iran is a country where people are very passionate about football. Now they are out in the streets in the city of Sanandaj & celebrate the loss of their football team against US.

They don’t want the government use sport to normalize its murderous regime.pic.twitter.com/EMh8mREsQn pic.twitter.com/MqpxQZqT20