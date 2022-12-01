伊朗球迷也不挺！上街狂嗨慶祝「輸給美國」　結果1男遭警槍殺亡

▲年僅27歲的沙瑪（Mehran Samak）遭伊朗安全警察槍殺身亡。（圖／翻攝自推特）



記者張方瑀／綜合報導

伊朗在卡達世足最後一輪小組賽中，以0比1的成績輸給美國，無緣晉級16強，但相較於其他國家球迷在淘汰時的崩潰，伊朗許多球迷則是歡欣鼓舞跑到街上慶祝，導致有一名男子遭安全警察開槍擊中頭部身亡；伊朗球員也在IG發文哀悼，「總有一天真相會公之於眾。」

A 27 year old Iranian Mehran Sammak was killed by the Islamic regime after being shot during the celebrations of the USA beating Iran in the World Cup. #IranRevoIution pic.twitter.com/FCFI98CWdh — Emily Schrader - אמילי שריידר امیلی شریدر (@emilykschrader) November 30, 2022

根據《衛報》報導，年僅27歲的沙瑪（Mehran Samak）11月29日晚間在伊朗西北部安扎利港（Bandar Anzali）遭安全警察開槍擊中頭部身亡，原因竟是他在伊朗輸球後，開車到大街上按喇叭慶祝。

本屆世界盃足球賽開始之前，伊朗國內因庫德族女子艾米尼（Mahsa Amini）之死引爆示威潮，當局強力鎮壓，目前已造成至少448人死亡，其中包含至少60名兒童，還有1.8萬人被拘捕；伊朗國家隊球員在首場對上威爾斯的賽事中，也全體噤聲拒唱國歌，表達對國內爭取基本人權的支持，但後續賽事疑似遭威脅施壓，球員只能繼續開口唱歌。

Iran is a country where people are very passionate about football. Now they are out in the streets in the city of Sanandaj & celebrate the loss of their football team against US.

They don’t want the government use sport to normalize its murderous regime.pic.twitter.com/EMh8mREsQn pic.twitter.com/MqpxQZqT20 — Masih Alinejad (@AlinejadMasih) November 29, 2022

伊朗在11月30日的比賽中，以0比1的成績輸給美國，無緣晉級16強，而許多拒絕支持國家隊的伊朗球迷，全都跑到街上跳舞慶祝。伊朗球迷薩姆（Sam）向路透社表示，他非常希望美國隊獲勝，「每個人都應該知道這件事，我們在伊朗沒有發言權，這支球隊代表著伊朗政權。」

The Iranian people are out in the streets in Marivan celebrating the Islamic Republic’s loss to Team USA and chanting for freedom. So humiliating for #Iran’s regime.#MahsaAmini pic.twitter.com/sbxatIArFY — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) November 29, 2022

逃亡海外的伊朗記者阿琳內賈德（Masih alahmadinejad）在推特分享了慶祝的影片表示，「伊朗是一個人們對足球非常熱情的國家，但現在他們卻在自己的家鄉慶祝輸給美國隊。」

▲伊朗國家隊當家中場球員阿法格發文哀悼沙瑪。（圖／翻攝自IG）

沙瑪就是在按喇叭慶祝時，遭子彈打中頭部當場身亡。伊朗國家隊當家中場球員阿法格（Saeid Ezatolahi Afagh）在個人IG發文哀悼表示，沙瑪和他是少年足球隊的夥伴，「總有一天面具會掉下來，真相會公之於眾，這不是我們年輕人跟國家應該得到的。」

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